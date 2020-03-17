Tesla, Model Y teslimatlarına başladı!

Tesla paylaştığı, haberde de yer alan kısa bir video ile Model Y teslimatlarına başladığını onayladı. Markanın kompakt sınıfta yer alan Model 3 otomobilinin üzerine inşa edilen otomobil, Tesla’nın kompakt sınıftaki crossover modeli olacak. Daha küçük bir Model X olarakta tanımlana bilen otomobil markanın en çok satan otomobili pozisyonuna düşük fiyat ve yüksek kullanılabilirlik özellikleriyle sahip olacak!

Model Y’nin çift motorlu, uzun menzilli versiyonu 4 tekerlekten çekiş imkanı sunacak ve 52 bin 990 dolardan başlayan fiyata sahip olacak. Bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 4.8 saniye olarak belirtilmiş. Tek şarjla bu otomobili 509 km boyunca kullanabileceksiniz.

Otomobilin “Performance” isimli versiyonu işse 60 bin 990 dolardan satın alınabilecek. Çift motora sahip olan bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniye gibi bir sürede ulaşabilecek ve tek şarjla gideceği menzil 509 km’den sadece 1.6 km daha az.

Model Y’nin en baz versiyonu ise 39 bin dolardan gelecek yıl satışa sunulacak. Bu otomobil ise tek şarjla 370 km menzili kullanıcısına sunacak.

Teslimat konusuna geri dönersek, Tesla Motor Club üyesi bir kişi Model Y otomobilini geçtiğimiz cuma günü teslim almış ve birden fazla fotoğrafla sosyal medyada paylaşımda bulunmuş!