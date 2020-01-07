Tesla, Model Y üretimine başlıyor!

Yeni SUV araç üretim kararı, Tesla’nın sadece 357 gün içinde Model 3 tip düşük maliyetli sedan araçları teslim etmeye başlamasından bir hafta sonra geldi. Model 3’ün ilk toplu teslimatı Tesla çalışanlarına yapılmıştı. Çalışanlar dışındaki ilk 10 sipariş de bugün yapıldı.

Tesla’nın milyarder CEO’su Elon Musk, Shanghai Belediye Başkanı Ying Yong ve üst düzey hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Çinli yetkili Zhu Zhisong, “Bugün Çin yapımı Model Y araçlarının üretimine başlama törenini yapıyoruz” diye konuştu.

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CEO Elon Musk, “En nihayetinde Tesla Model Y araçları muhtemelen diğer tüm Tesla araçlarının toplamından daha fazla talep görecek” dedi. Tesla’nın ABD dışındaki ilk fabrikasının inşaatı geçen yıl Ocak ayında, fabrikadaki üretim de Ekim ayında başlamıştı.

Tesla fabrikanın 150,000 adet olan Model 3 üretim kapasitesini Model Y ile birlikte 250,000 araca çıkarmayı hedefliyor. Tesla’nın verdiği bilgiye göre, Model Y araçları elektrikli araçlar için nispeten düşük bir fiyata satılan Model 3 ile yaklaşık aynı maliyete sahip olacak ancak kâr marjı daha yüksek olacak.

Tesla’nın Çin’deki websitesine göre, Model Y araçlarının başlangıç fiyatının 444,000 yuan (63,911 dolar) olması öngörülüyor. Nihai perakende satış fiyatları sonra açıklanacak. Çin malı Model 3 sedan tipi araçlar ise 355,800 yuan fiyatından satılıyor.

(REUTERS)