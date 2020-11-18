Tesla otomotiv devlerini, Musk Zuckerberg’i geride bıraktı

Tesla’nın, Amerika’da faaliyet gösteren ve değeri en yüksek 500 şirketin hisse senetlerinden oluşan S&P 500'e girmesiyle birlikte hisseleri yüzde 14’ten fazla değer kazanırken firmada yüzde 20 payı bulunan Elon Musk'ın kişisel serveti 15 milyar dolar arttı.

Tesla’nın hisselerindeki değer artışı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 500 oldu ve Tesla ve SpaceX’in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’ın kişisel serveti 117.5 milyar dolar oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Musk’ın kişisel serveti yılın ilk 11 ayında 90 milyar dolar yükseldi.

21 Aralık’ta S&P 500’e girecek olan Tesla, 2003 yılında iki Amerikalı mühendis olan Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından başlatıldı. Musk ise şirkete 6.5 milyon dolarlık yatırımla 2004 yılında dahil oldu.

49 yaşındaki Musk, 2002 yılında, Mars’ın kolonileşmesini sağlamak için roket fırlatma maliyetlerini azaltmak amacıyla, havacılık ve uzay üreticisi ve uzay taşımacılığı hizmetleri şirketi SpaceX’i kurdu.

Tesla her ne kadar en değerli otomobil firması konumuna gelmiş olsa da rakibi olan otomobil devlerine kıyasla çok daha az otomobil üretip teslim edebiliyor.

Tesla’nın hisse fiyatı yükselmeye devam ederse, Musk’a 55.8 milyar dolarlık rekor bir ödeme içeren bir ‘bonus’ anlaşması bulunuyor. Bu ödemeyi gerçeğe dönüştürmek için Musk’ın 2028 yılına kadar Tesla’yı 650 milyar dolar değerinde bir şirket haline getirmesi gerekiyor.