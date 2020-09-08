Tesla ve Volkswagen aynı karede!

Autonews Europe’nin haberine göre Musk ve Diess topluma açık olmayan bir toplantı gerçekleşti. Volkswagen Grubu sözcüsü Diess’in Musk ile görüştüğünü doğruladı. Ancak ne konuşulduğu açıklanmadı.

Diess ve Musk otomotiv endüstrisinin geleceği için çok önemli iki yönetici pozisyonunda. Musk, Tesla markasıyla otomotiv sektörünü kökünden değiştirecek elektrikli otomobil adımı atmış ve uzun menzilli otomobilleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başarmıştı. Bugün ise markanın yeni modelleri ve projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyorlar. Ayrıca Tesla’nın hisse senedi değerinin yükselişi ve geldiği nokta da markanın popülerliğini arttırıyor.

Diess ise Volkswagen Grubu CEO’su olarak görev yapıyor. Volkswagen, dünyanın en büyük otomotiv üreticisi pozisyonunda. Grubun gelecek yıllar için açıkladığı elektrikli otomobil satış ve üretim hedefleri Tesla’nın şimdilik domine ettiği elektrikli otomobil pazarını direkt olarak tehdit ediyor.

Musk’ın Tesla’nın Berlin yakınlarında kurulan Gigafactory fabrikasını ziyaret ettiği belirtiliyor. Bu tesis markanın Avrupa’daki ilk üretim noktası olacak ve senelik 500 bin adet Tesla marka otomobil üretecek.

Bu arada Diess, geçtiğimiz aylarda Musk’ın başarılarını bir etkinlikte överek anlatmıştı. Ayrıca Diess, Tesla’nın yeni fabrikasının Almanya’ya “trend belirleyen geleceğin otomotiv teknolojisi” getirdiğini söylemişti. VW CEO’su, “Tesla Almanya’daki rekabeti canlandıracak ve kurulu olan endüstrimizin dönüşümünü önemli ölçüde hızlandıracak” dedi.

Musk ile Diess’in neden bir araya geldiği ise açıklanmadı. Birçok kaynakta yer alan detaylar ise Musk’ın elektrikli Volkswagen modellerinden biri olan ID.3 ile test sürüşü yaptığı yönünde.