Tesla, Volkswagen’i geçti!

Rakiplerine göre çok genç bir marka olan Tesla, 2003 yılında kuruldu. Ancak firmanın ürettiği katma değeri yüksek olan otomobiller, teknolojik donanımlar ve yürütülen pazarlama çalışmaları onları piyasanın en değerlisi olma yolunda destekliyor.

Tesla’nın değeri geçtiğimiz çarşamba günü yüzde 5.9, 2019 yılında da yüzde 31 artış gösterdi. Bu artışlarla birlikte bir adet Tesla hissesi 579.51 dolar olurken, markanın piyasa değeri de 104.5 milyar dolara yükseldi. Böylece dünyanın en büyük üreticilerinden olan Volkswagen’i geride bırakmış oldular. Volkswagen 100 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Amerikalı üreticinin yılın son çeyreğinde teslimatlarını hızlandırdığı Model 3 otomobili, özellikle Avrupa pazarında yoğun ilgi gördü. Ayrıca Çin’de açılan Gigafactory’nin üretime başlaması ve üretilen otomobillerin teslimatlarının gerçekleşmesi de firmanın değerinin artmasına olumlu katkıda bulundu.

2019 yılında tanıtılan CyberTruck ile dikkatleri üzerine çeken Tesla, Model Y isminde bir crossover üretimine de yeni fabrikasında başladı.

Dünya otomotiv endüstrisinin zirvesinde yer alan Alman dev Volkswagen ise 10.97 milyon araç satışını 2019’da gerçekleştirdi. Tesla’da ise bu sayı sadece 367 bin 500. Ancak bir firmanın piyasa değeri onun sadece anlık olarak iyi olmasını göstermiyor. Geleceği parlak olan şirketlerinde hisse değerleri Tesla’nın olduğu gibi artış gösterebiliyor.

New Street Research analisti Pierre Ferragu ise firmanın 2025 yılında 2-3 milyon aralığında otomobil teslimatı gerçekleştirerek endüstrinin en çok kâr eden markası olacağını belirtti.

(REUTERS ve BLOOMBERG)