Tesla yeni aracının siparişlerini iptal ediyor!

Freemont’ta yer alan fabrikanın tekrar üretime başlamasıyla birlikte sipariş veren müşteriler de araçlarını teslim almayı bekliyor. Özellikle Tesla’nın yeni bir otomobili olan Model Y’nin siparişleriyle alakalı yaşanan iptaller ise dikkat çekiyor.

Electrek’in haberine göre marka, Model Y siparişi vermiş ve aracını teslim almak isteyen müşterilerinden bazılarının siparişlerini iptal etti, bazılarının da sipariş tarihlerini öteledi. Bu iptal ve gecikmelerin sebebi olarak araçların arka koltuklarındaki emniyet kemerleri ve araç tabanıyla montajı yapılmamış arka koltuklar gösteriliyor.

Markanın yılın çeyrek periyotlarındaki satış ve üretim adetlerini arttırma hedefi göz önünde bulundurulduğunda bu durum Tesla’yı ciddi anlamda etkiliyor diyebiliriz. Musk geçtiğimiz hafta içerisinde Model Y’nin üretimdeki düzeltmelerinin en aza indirilmesinin çok önemli olduğunu belirtmişti.

Her otomobil üreticisi, üretim artışı sırasında kalite konusunda sorunlar yaşayabiliyor ancak Model Y’de yaşanan durumlar tahminlerin daha ötesinde olarak gösteriliyor. Markanın Model Y üzerindeki kalite standardını arttırmak istemesi, yılın 2. çeyreğinde gelecek olan satış ve üretim adetlerini olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Bu da geciken teslimatlar ve iptal edilen siparişler olarak yorumlanabilir.