Tesla’dan izinli çalışanlarına kötü haber!

Tesla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla üretim ve satış operasyonlarının normale dönüş tarihini 4 Mayıs olarak belirtti. Bunu da şirket çalışanlarına e-posta yoluyla bildiren markadan Valeria Capers Workman Reuters’a konuştu.

Markanın San Fransisco’da bulunan otomobil ve New York’ta bulunan güneş paneli fabrikaları 24 Mart tarihinden itibaren çalışmalarına ara vermişti. Sonrasında ise bu konularla alakalı Tesla’dan gelen bir açıklama olmadı.

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi Amerika’daki otomobil taleplerini de temelden etkiliyor. Ayrıca çoğu firmanın çalışanlarını izin yapmaya zorladığı da söyleniyor.

Tesla 13 Nisan’dan yılın 2. çeyreğine kadar çalışanlarına düşük maaş ödeyeceğini e-posta yoluyla duyurdu. Amerika’da işçilerin ücretleri yüzde 10, müdürlerin yüzde 20 ve başkanların da yüzde 30 oranında düşük ödenecek.

Ayrıca e-postada evinden çalışayaman, fabrikada kritik göreve atanmamış olan ve bu yüzden izinli olarak sayılan çalışanlar kendi ve diğer insanların sağlıkları için üretim devam edene kadar evde kalacaklar. Makranın Amerika’daki fabrikasında 10 bin çalışanı bulunuyor.