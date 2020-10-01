Tesla’dan Model 3 fiyatına indirim

Elektrikli otomobillerde sunduğu maksimum menzille bir anda otomotiv dünyasında popüler marka haline gelen Tesla, kompakt modeli olan Model 3’ü Amerika haricinde Çin’de de üretmeye başlamıştı. Corona virüsü salgını ile birlikte yavaşlayan otomobil satışları, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de son 4 aydır yükselişine devam etse de pandemi öncesindeki hacmine henüz ulaşmadı.

Çin’de elektrikli otomobillere gelen teşviklerle birlikte fiyatların gerilmesi elektrikli otomobillere olan ilgiyi artıyor. Çin otomotiv pazarının yüzde 5’ini elektrikli otomobiller oluşturuyor. Tesla ise bu durumdan daha fazla faydalanmak için Şangay’daki fabrikada üretilen Model 3 otomobillerinin fiyatında yüzde 8’lik indirime gitti. Başlangıç fiyatında yapılan bu indirimle birlikte otomobilin fiyatı 249 bin 900 yuan yani 36 bin 805 dolara düştü. Otomobilin indirim öncesindeki fiyatı ise devlet teşvikleriyle birlikte 271 bin 550 yuan idi. (Reuters)