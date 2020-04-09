Tesla’dan rekor satış!

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de hayat yavaşta olsa normale dönmeye başladı. Fabrikaların tekrar üretime başlaması, Wuhan’daki sokağa çıkma yasağının kalması ve otomobil satışlarındaki hareketlilik bize bunu gösteriyor.

Reuters’ın haberine göre Tesla, mart ayında Çin’de 10 bin 160 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Çin Binek Otomobiller Derneği’nden gelen açıklamaya göre bu rakam markanın Çin pazarında bir ay içinde ulaştığı en büyük rakam olarak dikkat çekiyor.

Tesla Şangay’da ABD dışındaki ilk fabrikasını 2 milyar dolarlık maliyetle hayata geçirmişti. Corona virüsü salgınından önce marka bu tesisteki üretim adedini yıllık 150 bin seviyelerine çıkartmak için uğraşıyordu. Marka geride bıraktığımız Ocak ayında 2620, şubat ayında ise 3900 adetlik otomobil satışı gerçekleştirmiş durumda.

Çin Binek Otomobiller Derneği’nin verilerine göre Çin otomobil pazarında mart ayındaki gerileme yüzde 40.8 olarak açıklandı. Şubat ayında ise bu rakam yüzde 80 seviyelerindeydi…