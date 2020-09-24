Tesla’nın en büyük rakibi yollara çıkmaya hazır!

Volkswagen’in elektrikli otomobil ailesinin ikinci üyesi olan ID.4, kompakt SUV segmentinde mücadele edecek olan bir model pozisyonunda. Ayrıca MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayalı olarak üretilecek ikinci model ve markanın ilk tamamen elektrikli SUV'u.

ID.4, Çin, ABD ve Avrupa’da üretilip satılacak ve Grubun elektrikli araç atılımında stratejik bir kilometre taşı olacak. Volkswagen, 2029 yılına kadar 75 civarında tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi ve bu dönemde yaklaşık 26 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

ID.4’ün uzunluğu 4.58 metre ve aracın tasarımı her ne kadar temiz bir çizgiye sahip olsa da kaslı. Araçta radyatör ızgarası bulunmuyor, çünkü elektrikli motorlu araçlarda buna ihtiyaç duyulmuyor. Karakteristik farlar ve farların arasındaki özel ışık imzası, ön tasarımına son derece modern bir hava katıyor.

Sınırlı sayıda üretilen ve 2020 sona ermeden Avrupa pazarına sunulacak olan elektrikli SUV’un ID.4 1ST ve ID.4 1ST Max versiyonları, dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. “Exterior Style” (Dış Tasarım) paketi ayrıca siyah tavan ve siyah yan ayna yuvaları, gümüş renkli C sütunları ve tavan rayları gibi bir dizi çekici ek özellik sunuyor.

520 KM MENZİL SUNUYOR

ID.4’ün arka aksının hemen önünde, tekerleklere 1 vitesli şanzıman aracılığıyla güç sağlayan bir elektrik motoru bulunuyor. Motorun kendisi kompakt, hafif bir tasarıma sahip, son derece verimli, sürekli tahrikli bir senkron motordur (PSM). Sınırlı sayıda üretilen her iki modelde de 204 PS gücündeki motor çalıştırıldığında 310 Nm torka hemen ulaşıyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza 8,5 saniyede çıkarken, maksimum hızı ise 160 km/s. İki ID.4 1ST versiyonunda da, 77kWh net güç içeriğine sahip bir batarya ve 520 km’ye kadar menzil sunuluyor.