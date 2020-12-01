Tesla’nın talebi yüzünden üretimini iki katına çıkaracak

Reuters’ın haberine göre Tesla’nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan LG Chem, markanın Çin’deki fabrikasının üretimine ayak uydurmak için batarya üretimini iki kat artıracak.

LG Chem’in en büyük müşterisi olan Tesla, özellikle hava kirliliğini azaltmak için hükümetlerin elektrikli otomobillere olan teşviklerini artırmasıyla birlikte üretim adetlerini agresif olarak artırdı.

Konuyla ilgili olan kişiler ve uzmanlar ise LG Chem’in bu yıl Güney Kore’de daha çok Tesla’nın ABD fabrikasından gelen talebi karşılamak için üretim hatlarını artırdığını söyledi. Bu duruma ek olarak Tesla’nın bir diğer batarya tedarikçisi Japon Panasonic Corp’tan(Bu firma sadece ABD fabrikasına tedarik sağlıyor) Şangay fabrikasını da tedarik etmesini istedi.

Tesla'nın büyümesi, LG Chem, Panasonic ve Çinli tedarikçi Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) için çok önemli ve İcra Kurulu Başkanı Elon Musk Eylül ayında alımları artırma planlarını açıkladı. Yine de Musk, tedariklerin yetersiz olduğunu söyledi ve Tesla’nın kendi, daha ucuz pil hücrelerini yapma planlarını açıkladı.

Bir LG Chem sözcüsü, “Otomobil üreticilerinin artan talebine yanıt olarak silindirik pil hücrelerinin kapasitesini artırmaya devam ediyoruz, ancak belirli müşteriler hakkında yorum yapamayız” dedi.

Salı günü pil hücresi işi bağımsız bir birim haline gelen LG Chem, Ekim ayında Tesla adını vermeden veya diğer ayrıntıları açıklamadan silindirik hücrelerin kapasitesini 2023 yılına kadar üçe katlayarak 60 gigawatt saate çıkaracağını söyledi.

LG Chem, Tesla tarafından kullanılan bir tür olan 21700 silindirik pil hücresinin Nanjing tesisinde yıllık üretim kapasitesini 8 GWh artırmak için 500 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Konu kaynaklarına yakın ve ismini açıklamak istemeyen iki kişi ise Reuters’e, planın üretim hatlarının sayısını sekizden en az 17’ye çıkarmayı içerdiğini söyledi.

LG Chem, CATL ile birlikte, Tesla’nın geçen yıl üretimin başladığı ve mevcut yıllık kapasitesi 250.000 otomobil olan Şangay’da inşa edilen Model 3 sedan için pil hücreleri tedarik ediyor. Tesla, Morningstar’ın daha önce bildirdiğine göre, 2022 yılına kadar kapasitesi 250.000’e ulaşacak olan Model Y spor kullanım aracını önümüzdeki yıl fabrikada üretmeye başlamayı hedefliyor.