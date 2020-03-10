Tesla’ya bürokrasi engeli!

Berlin yakınlarında Tesla’nın yeni bir “Gigafactory” için çalışmalar yaptığını Elon Musk direkt olarak şahsi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Bu lokasyona kurulacak fabrikanın otomotivin geleceği olan elektrikli otomobiller konusunda, Avrupa otomotiv endüstrisinin merkezi Almanya’yı ve Alman üreticilerini sıkıntıya sokacağı da birçok uzman tarafından belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Tesla’nın izin almadan fabrikayı kuracağı lokasyondaki ağaçları kesmesi konusu da Amerikalı markanın işlerini yavaşlatmış ancak sonrasında mahkemeye giden durum oradan çıkan kararla ortadan kaldırılmıştı.

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Konuyla alakalı ortaya çıkan Bloomberg haberine göre Tesla, Almanya’daki bürokratik işleyişten dolayı Berlin yakınlarında kurmayı planladığı fabrika için sıkıntılı dönemler geçiriyor. Özellikle Alman yetkililer ülkenin kötü şöhrete sahip olan bürokrasisinin Amerikalı markayı bu 4.5 milyar euroluk yatırım için zora sokacak düşüncesinde.

Almanya’daki idari bürokrasi cep telefonu baz istasyonu direği dikmek gibi basit bir işlem için bile 2 sene boyunca operasyonun devam etmesine sebep olacağı biliniyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, Berlin yakınlarında kurulması planlanan fabrika için 2021 yılı ortalarında üretime başlayacaklarını belirtmişti. Ancak bu tarihin Alman rakipleri tarafından bile çok iyimser bir yaklaşım olduğu belirtildi. Özellikle Volkswagen CEO’su Herbert Diess sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “Bürokratik engeller Tesla ve Volkswagen arasındaki rekabete karar vermemeli. Bu tür sağlıklı rekabetler Almanya’yı daha iyi ve daha yenilikçi hâle getirir.” dedi.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bürokrasiyi azaltmak için yeni yasa çıkarmaya dair girişimlerde bulundu özellikle Tesla yatırımı gibi kilit ve büyük projeler için Almanya’nın daha hızlı karar alıp hareket etmesi gerektiğini belirtti. Altlmaier, “Tesla gibi önemli yatırımlarda sadece zamanında karar verirsek şansımız olur.” açıklamasında bulundu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Tesla projesini ve 5G kablosuz internet bağlantısının demir yolları ile entegrasyonu gibi projeleri yakından takip ettiini de açıkladı. Köln Ekonomi Enstitüsü Genel Müdürü Hubertus Bardt, “Almanya Tesla projesinin bürokratik engellere kurban veremez, vermez. Bu tarz yatırımlar ülkeye daha fazla yatırım çekmek için itibar artırır.” açıklamasını yaptı.

Musk’ın özellikle 2021 yılının ortalarında fabrikayı çalışır hâle getirmek istemesindeki sebep gelecek yıllarda Avrupa’da devreye girecek olan yeni CO2 emisyon değerleri. Bu sıkı kurallar yüzünden Avrupa’daki elektrikli otomobil adedi ve modeli artacak. Tesla da bu artıştan payına düşeni almak istiyor. Markanın kompakt sınıfta yer alan otomobili olan Model 3, geride bıraktığımız yıl içinde Avrupa birkaç kez sınıfının en çok satan modeli olarak Avrupalı devleri geride bırakmıştı.

Tesla’nın Avrupa’da kuruyor olduğu fabrikadan Çin’de ve Amerika’da toplam 3 tane bulunuyor. Çin’deki üretim sisteminin yoluna girmesiyle birlikte özellikle markanın en çok satılan modeli olacak olan Model 3’ün satışlarındaki ve arzındaki düzelmeler dikkat çekmişti.

Amerikalı üreticinin Almanya’ya yapacağı yatırımla alakalı Ekonomi, Çalışma ve Enerji Bakanlığı’na göre Tesla’nın projesi çevre anlamında ciddi bir değişime yol açtığını anlatıyor. Federal hükümet bu yatırımdan dolayı enerji düzenlemelerine gitmek zorunda. Bakanlığın Bloomberg’e verdiği demeçte “Tesla yerel yeşil gücü kullanabilmelidir” açıklaması yer alıyor. Yerel yeşil güç olarak Brandenburg’un şu anda ulusal elektrik şebekesini besleyen rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gösteriliyor.

18 Mart tarihinde yapılacak kamuoyu duruşmasıyla birlikte var olan bürokratik engeller kaldırılırsa Tesla, Alman sisteminde çığır açmış olacak ancak çıkacak olumsuz bir sonuç markayı başka lokasyonlara da sevk edebilir! Bu tarz yatırımlar Almanya’nın vahşi yaşamı ve çevreyi koruma düzenlemelerine bağlı olan davalar yüzünden sekteye uğramış. Bavyera’da yer alan vatandaş grupları ve örgütler Avusturya demir yolu bağlantıları, rüzgar gülü inşaatları ve 1000 cep telefonu direğinin yapılmasını engelliyor.