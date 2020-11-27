Tesla’ya yol güvenliği soruşturması

Amerika Ulusal Otoyol ve Trafik Güvenlik Yönetimi (NHTSA) cuma günü Tesla’nın 115 bin aracında süspansiyondan kaynaklı güvenlik standartlarını bozduğunu duyuran bir bildiri yayınladı.

Reuters’ın haberine göre Ajans, sol veya sağ ön süspansiyon ön bağlantılarında arıza olduğu iddiasıyla 43 şikayet aldıktan sonra 2015-2017 Model S ve 2016-2017 Model X araçlarına ön değerlendirme yaptığını söyledi.

NHTSA, Şubat 2017’de Tesla’nın önden askıya alma ön bağlantı arızalarına neden olabilecek bir üretim koşulunu açıklayan bir hizmet bülteni yayınladığını söyledi.

ABD güvenlik ajansı, askıya alma sorunu üzerine 115.000 Tesla aracıyla ilgili soruşturma açtı.