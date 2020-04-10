Ticari araçlar için servisler açık olacak!

Mobil Delvac Express noktaları araç sahiplerine, ağır vasıta sürücülerine ve filo yöneticilerine bu dönemde hizmet sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı noktalarında yer alan toplam 25 adet Mobil Delvac Express servisi ile, araçların tüm kontrollerini gerçekleştirirken aynı zamanda ticari araç sürücülerini bakımlar hakkında bilgilendiriyor. Mobil Delvac Express noktalarının dinlenme alanları da mevcut.

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil Delvac Express noktaları ile garanti kapsamından çıkan ağır vasıtaları için, yetkili servis kalitesinde bir hizmet anlayışı arayan ticari araç sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sayıları 25'e ulaşan Mobil Delvac Express'ler ile kalitemizi koruyarak hizmetlerimizi sürdürme gayesindeyiz. Bu noktalarda çalışan deneyimli ustalarımız ise hem sahip oldukları donanım hem de müşteri ilişkileri açısından Mobil Delvac'ı doğru temsil edebilecek şekilde özenle seçiliyor ve ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunuyorlar. Ağır vasıta sürücüleri, gerekli bakım ve kontrolleri Mobil Delvac Express noktalarında güvenle yaptırırken, en ağır yüklerde bile yüksek performansıyla motoru koruyan Mobil Delvac yağlarıyla araçlarını yeniliyorlar” açıklamalarında bulundu.