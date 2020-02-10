Tofaş 2020’de 200 milyon euroluk yatırım yapacak!

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında banttan indirdiği 264 bin adet araçla otomotiv sanayi üretiminin yüzde 18'ini, ürettiği araçların 194 bin 145 adedi ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirmiş oldu.

Tofaş'ın 2019 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde Tofaş net karını geçen yıla kıyasla yüzde 11,5 artırarak 1,5 milyar TL rakamına ulaştı. Tofaş ayrıca, 2019'da 2.3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdü. Son 10 yılda ise yaklaşık 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yarattı.

EGEA’NIN BAŞARISI BİR KEZ DAHA ONAYLANDI!

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu; ülkemizin önde gelen ve Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) EMEA Bölgesi'ndeki iki Ar-Ge merkezinden biri olan Tofaş Ar-Ge'ye, kuruluşundan 2019 yılına kadar 58 milyon Euro'yu aşan alt yapı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Eroldu, 2019 yılında 25'inci yılını kutlayan Ar-Ge merkezine, 10 milyon Euro'luk ilave test ekipman yatırımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Eroldu, “Fiat geçtiğimiz yıl yüzde 15,9'luk pazar payıyla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız da daralan pazarda satış hacimlerini koruyarak pazar paylarını artırma başarısı gösterdi” dedi.

Cengiz Eroldu, 2019 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili unvanını 4'üncü yıla taşıyan Egea ile Fiat markasının önemli bir ivme yakaladığına da dikkat çekti. Eroldu “2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Egea, geçen yıl da ezber bozmaya devam etti. Hatchback ve Station Wagon karoserli versiyonlarında sportif donanıma sahip 3 yeni özel seri satışa sunduğumuz Egea ile otomobil pazarında payımızı yüzde 8.6'dan yüzde 14.8'e yükselterek önemli bir sonuç elde ettik.

BU YIL İSTİKRARLI PERFORMANSIMIZI KORUYACAĞIZ

Açıklamasında 2019 yılında ekonomik katma değerin yanında; toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere, spor, eğitim ve kültür-sanat eksenlerinde uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerini de sürdürdüklerini belirten Eroldu, 2020 yılı beklentilerine de değindi. Cengiz Eroldu, Türkiye toplam pazarının 560-600 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade ederken; “2020 yılında yatırımlarımızı geçen seneye göre 2 katından fazla arttırarak sürdüreceğiz. 2019 gibi zorlu bir yılda gösterdiğimiz başarıyı, 2020'ye taşıyarak istikrarlı performansımızı koruyacağız” açıklamasında bulundu.