Tofaş, Bursa’da SUV üretir mi?

Şu bir gerçek; Fiat özellikle Avrupa'da para kazanmak istiyorsa kompakt SUV bir araç üretmeli. Zaten Olivier Francois de bunu net olarak söylüyor.

Fiat'ın patronu SUV’dan bahsederken ‘yeni jenerasyon Tipo/Egea’ vurgusunu net bir şekilde. Bu noktada unutmayalım ki Bursa’da yıl sonunda yeni jenerasyon değil makyajlı Tipo/Egea üretilecek.

250 milyon Euro yatırımla son çeyrekte Bursa'da üretilecek makyajlı Tipo/Egea Ailesi’nin bir crossover üyesi olacağı kesin. Ama planda SUV yok. Zaten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 2019 sonunda herhangi bir SUV planları olmadığını söyledi.

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2. jenerasyon Tipo/Egea da SUV versiyon olursa da bunun nerede üretileceği henüz belli değil. Bu konuda Bursa dışında bir çok alternatif ülkeden de bahsediliyor.

Son olarak haziran ayında AB Komisyonu'ndan onay bekleyen FCA/PSA evliliği gerçekleşirse, bir sonraki jenerasyon Tipo/Egea’nın SUV modelinin ortak geliştirilip, üretilmesi gündeme gelecektir. Çünkü PSA Grubu'nun SUV konusundaki başarısı ve deneyimi bu modelde etkin olacaktır.

Türk otomotiv sanayi için bu yıl en önemli modellerin başında Tofaş tarafından son çeyrekte 250 milyon euro yatırımla üretilecek makyajlı Egea/Tipo ile ailenin yeni crossover üyesi olacak. Tofaş yetkilileri pandemi nedeniyle şu an üretimde bir erteleme öngörmediklerini paylaştı.