Tofaş sağlık ekipmanı üretimine devam ediyor!

Tofaş, dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretmeye başladığı tıbbi destek ekipmanlarını, farklı kentlerdeki sağlık merkezlerine ulaştırmaya devam ediyor. Üretimi gerçekleşen toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Muğla, Manisa, Kocaeli ve İzmir dahil olmak üzere 24 ildeki, 63 hastane ile sağlık kuruluşuna teslim edildi. Tofaş Ar-Ge'de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.

Konuyla alakalı olarak Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşan talebi karşılayabilmek amacıyla hem ihtiyaca yönelik hem de hekimlerce doğrulanmış tıbbi ekipmanların geliştirilip üretilmesi için hızla çalışmaya başladık. Salgınla mücadelede kritik bir yere sahip olan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanları, Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimizi ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek üretmeyi sürdürüyoruz.” dedi.