Tofaş’tan üretime ara

Türkiye’nin en çok satan otomobilinin üretildiği Bursa’daki Tofaş fabrikası, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara veriyor. Sene sonunda yani 31 Aralık’ta başlayacak olan ara, 12 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Firmanın KAP’a yaptığı açıklamada, “Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi” denildi. Üretime verilen aranın sebebi olarak ise “Yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesi” olarak belirtildi.

Tofaş’ın KAP’a yaptığı açıklama;

Şirketimiz Bursa Fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır.

‘ALTIN FABRİKA’ ÖDÜLLÜ TESİS

Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles'a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCM -Dünya Klasında Üretim Programı- değerlendirmesinde, otomobil fabrikaları içerisinde en yüksek puana erişmişti. Uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında ‘Altın Fabrika' unvanını alan ve FCA bünyesindeki en iyi fabrikalardan biri olan Tofaş, mevcut puanını 81'e yükselterek önemli bir başarı elde etmişti.