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Tofaş’tan üretime planlı ara

Tofaş yıllık planlı izin dönemi ve bakım çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.

Sozcu.com.tr
10:10 -
Haberler Otomotiv
Tofaş’tan üretime planlı ara

Normalleşme adımlarıyla birlikte Tofaş fabrikası da bazı önlemler alarak üretimine devam etmeye başlamıştı. Ancak her yıl düzenli olarak yapılan bakım çalışmaları nedeniyle fabrikada üretime 2 hafta ara verileceği Kamuyu Aydınlarma Platformu (KAP)’na yapılan açıklamayla duyuruldu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Söz konusu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.”

Bursa söz
Son güncelleme: 10:18 23.07.2020
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