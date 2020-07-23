Tofaş’tan üretime planlı ara

Normalleşme adımlarıyla birlikte Tofaş fabrikası da bazı önlemler alarak üretimine devam etmeye başlamıştı. Ancak her yıl düzenli olarak yapılan bakım çalışmaları nedeniyle fabrikada üretime 2 hafta ara verileceği Kamuyu Aydınlarma Platformu (KAP)’na yapılan açıklamayla duyuruldu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Söz konusu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.”