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TOGG’dan yerli otomobille ilgili ‘akıllı yaşam’ paylaşımı!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Sürekli bağlantılı teknolojisiyle Türkiyenin Otomobili, akıllı cihazlar ile iletişim kurarak hayatınızı kolaylaştıracak ve size yeni bir yaşam alanı sunacak" denildi. Paylaşımda yer alan videoda ise "Kendisi size bir evden ayrılış senaryosu kurmuş olacak ve o anda sizin arkanızdan evde çalışmaması gereken her şeyi kapatacak" ifadelerine yer verildi.

21:02 -
Haberler Otomotiv

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından yerli otomobile dair bir video paylaşıldı.

Videoda şu ifadeler yer aldı:

* Akıllı cihazların birbirleriyle etkileşime girerek bir değer ortaya çıkarmasını ekosistem olarak tanımlıyoruz.

* Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı beyaz eşyalar ve hatta akıllı şebekeler gibi internete bağlanabilen cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte çevremizdeki akıllı yaşam ekosistemi de giderek genişliyor.

* Biz de otomobillerimizi bu yeni oluşmakta olan ağın merkezindeki orkestra şefi olarak konumlandırıyoruz.

* Bugüne dek internet otomobilin içindeyken Türkiye’nin Otomobili sürekli internetin içinde olacak.

* Bu sayede tüm internete bağlanabilen cihazlar ve sistemlerle sürekli iletişim halinde olacak.

* Üstelik bu bağlantıyı kurarken söz konusu cihaz ya da sistemlerin sağlayıcılarının kim olduğu ya da markasının ne olduğu hiç önemli olmayacak.

* İnternete bağlanabilen her cihaz veya sistemi uzaktan yani otomobilinizden kontrol etmenize olanak sağlayacak.

* Aynı zamanda size asistanlık yapacak olan bu sistem, sizin davranışlarınızı ve ihtiyaçlarınızı öğrenecek ve bu doğrultuda size akıllı senaryolar sunacak.

* Evinizden çıkarken ‘Su ısıtıcı açık mı kaldı? Banyonun ışığını söndürmüş müydüm? Televizyonu kapatmış mıydım?’ gibi soru işaretleri kafanızı kurcalamayacak.

* Çünkü aracınız bu bilgileri öğrenecek ve bir süre sonra aracınıze binip yola çıktığınızda size şunu soracak: ‘Evde kimse yok, ev aletlerini kontrol edip evden ayrılış senaryosunu başlatmamı ister misin?’

* Kendisi size bir evden ayrılış senaryosu kurmuş olacak ve o anda sizin arkanızdan evde çalışmaması gereken her şeyi kapatacak.

* Bu örnek, olası senaryolardan sadece bir tanesi.

* Otomobilinize sizin için senaryolar da üreteceği gibi siz de kendi senaryolarınızı oluşturabileceksiniz.

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Son güncelleme: 21:03 24.01.2020
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