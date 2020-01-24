TOGG’dan yerli otomobille ilgili ‘akıllı yaşam’ paylaşımı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından yerli otomobile dair bir video paylaşıldı.

Videoda şu ifadeler yer aldı:

* Akıllı cihazların birbirleriyle etkileşime girerek bir değer ortaya çıkarmasını ekosistem olarak tanımlıyoruz.

* Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı beyaz eşyalar ve hatta akıllı şebekeler gibi internete bağlanabilen cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte çevremizdeki akıllı yaşam ekosistemi de giderek genişliyor.

* Biz de otomobillerimizi bu yeni oluşmakta olan ağın merkezindeki orkestra şefi olarak konumlandırıyoruz.

* Bugüne dek internet otomobilin içindeyken Türkiye’nin Otomobili sürekli internetin içinde olacak.

* Bu sayede tüm internete bağlanabilen cihazlar ve sistemlerle sürekli iletişim halinde olacak.

* Üstelik bu bağlantıyı kurarken söz konusu cihaz ya da sistemlerin sağlayıcılarının kim olduğu ya da markasının ne olduğu hiç önemli olmayacak.

* İnternete bağlanabilen her cihaz veya sistemi uzaktan yani otomobilinizden kontrol etmenize olanak sağlayacak.

* Aynı zamanda size asistanlık yapacak olan bu sistem, sizin davranışlarınızı ve ihtiyaçlarınızı öğrenecek ve bu doğrultuda size akıllı senaryolar sunacak.

* Evinizden çıkarken ‘Su ısıtıcı açık mı kaldı? Banyonun ışığını söndürmüş müydüm? Televizyonu kapatmış mıydım?’ gibi soru işaretleri kafanızı kurcalamayacak.

* Çünkü aracınız bu bilgileri öğrenecek ve bir süre sonra aracınıze binip yola çıktığınızda size şunu soracak: ‘Evde kimse yok, ev aletlerini kontrol edip evden ayrılış senaryosunu başlatmamı ister misin?’

* Kendisi size bir evden ayrılış senaryosu kurmuş olacak ve o anda sizin arkanızdan evde çalışmaması gereken her şeyi kapatacak.

* Bu örnek, olası senaryolardan sadece bir tanesi.

* Otomobilinize sizin için senaryolar da üreteceği gibi siz de kendi senaryolarınızı oluşturabileceksiniz.