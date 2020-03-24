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Toyota 36 bin adet daha az üretecek!

Japon otomotiv devi Toyota, Corona virüsü salgınından dolayı azalan talep doğrultusunda Japonya'daki 5 tesisinde üretim sisteminde değişime gidiyor. Marka Japonya'da bulunan tesislerindeki üretim bandlarındaki çalışmalara ara vererek düşen talebi dengelemeyi hedefliyor. Tüm bu önlemler doğrultusunda Toyota, araç üretimini yaklaşık 36 bin adet adet azaltmış olacak.

09:45 -
Haberler Otomotiv
Toyota 36 bin adet daha az üretecek!

Automotive News haberine göre Toyota’nın Corona virüsü salgını kapsamında durumdan etkilenen Japonya’daki üretim tesisleri Takaoka, Tsutsumi, Thara ve Kyushu olarak gözüküyor. Hatta son olarak markanın ticari aracı olan Hino’yu üreten Hamura fabrikası da bu listeye eklenmiş durumda.

Takaoka fabrikasında marka RAV4, Corolla sedan ve station wagon versiyonlarını ürettiği bandlarda 3-7 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek.

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Tsutsumi fabrikasında ise marka Prius, Prius PHV, Corolla HB, Camry ve Lexus ES Hybrid bandlarında üretime 3-7 Nisan tarihleri arasında ara verecek.

Markadan gelen bir diğer açıklamada ise Tahara fabrikasıyla alakalı oldu. Marka bu tesisteki 4Runner, Land Cruiser Prado, Lexus GS ve Lexus LC200 üretim bandlarında 3-10 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Buna ek olarak Lexus LS, NX, IS ve RC bandları ise 3-14 Nisan tarihleri arasında kapanacak.

Kyushu fabrikasında yer alan Lexus CT, NX ve UX üretim bandlarında ise 3-15 Nisan tarihleri arasında üretimin durması planlanıyor. Son olarak markanın ticari aracı olan Hino’nun üretiminin gerçekleştiği Hamura fabrikasındaki Hino bandında üretime 3-6 Nisan tarihleri arasında ara verilecek. Bu tesis ayrıca Land Cruiser Prado ve FJ Cruiser modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor.

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