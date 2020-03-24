Toyota 36 bin adet daha az üretecek!

Automotive News haberine göre Toyota’nın Corona virüsü salgını kapsamında durumdan etkilenen Japonya’daki üretim tesisleri Takaoka, Tsutsumi, Thara ve Kyushu olarak gözüküyor. Hatta son olarak markanın ticari aracı olan Hino’yu üreten Hamura fabrikası da bu listeye eklenmiş durumda.

Takaoka fabrikasında marka RAV4, Corolla sedan ve station wagon versiyonlarını ürettiği bandlarda 3-7 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek.

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Tsutsumi fabrikasında ise marka Prius, Prius PHV, Corolla HB, Camry ve Lexus ES Hybrid bandlarında üretime 3-7 Nisan tarihleri arasında ara verecek.

Markadan gelen bir diğer açıklamada ise Tahara fabrikasıyla alakalı oldu. Marka bu tesisteki 4Runner, Land Cruiser Prado, Lexus GS ve Lexus LC200 üretim bandlarında 3-10 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Buna ek olarak Lexus LS, NX, IS ve RC bandları ise 3-14 Nisan tarihleri arasında kapanacak.

Kyushu fabrikasında yer alan Lexus CT, NX ve UX üretim bandlarında ise 3-15 Nisan tarihleri arasında üretimin durması planlanıyor. Son olarak markanın ticari aracı olan Hino’nun üretiminin gerçekleştiği Hamura fabrikasındaki Hino bandında üretime 3-6 Nisan tarihleri arasında ara verilecek. Bu tesis ayrıca Land Cruiser Prado ve FJ Cruiser modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor.