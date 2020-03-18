Toyota C-HR’a makyaj yaramış!

Radikal tasarımı ve verimli hibrit motoruyla üretildiği ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran C-HR, 2016 yılından sonra ilk defa 2019 yılının ortalarında makyaj operasyonu geçirdi.

C-HR dışarıdan bakıldığında silüetini korumuş. Hafif makyaj sayesinde otomobil dışarıdan led teknolojisine sahip olan farlara ve yeniden tasarlanmış ön tampona kavuştu.

C-HR’nin arkasına baktığınızda ise stopların ve arka tamponun da yenilenmiş olduğunu fark edeceksiniz.

Bunlara ek olarak otomobilin gövdesinde ayna kapağı, arka rüzgarlık gibi parçalarının da parlak siyah olduğunu görebilirsiniz.

Makyajlı otomobilin içine geçtiğinizde ise Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen yeni multimedya sistemi size ön konsolun ortasında merhaba diyor. Bunun haricinde C-HR’nin kabini içinde kullanılan materyallerin hepsi oldukça kaliteli.

Otomobilin arka koltuğuna geçtiğinizde ise en çok canınızı sıkabilecek olan küçük cam sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Şahsen ben arka koltukta oturduğumda baş kısmım kapının cam olmayan tarafına geliyor ve küçük olan cam yüzünden klostrofobik bir ortamda kendinizi hissediyorsunuz. Özellikle çocuklu aileler, bebek koltuklarını arka koltuğa yerleştirdiklerinde bebeklerin baş kısmı camın olmadığın noktaya geliyor.

Kabinde bir diğer dikkat çeken özellik ise otomobilin ses sistemi. Test aracımızda JBL marka ses sistemi vardı. Bu sistemin bagajda özel olarak yerleştirilmiş bir subwoofer’ı vardı. Bu sayede zaten motor sesini minimum seviyede duyduğunuz otomobilin içinde zaman geçirmek çekilebilir bir hâl alıyor.

Makyajla birlikte C-HR’ın yol, motor ve rüzgar sesi yalıtımları konusunda da iyileştirmelere sahip olduğunu araçla yola çıktığınızda kısa bir süre içerisinde fark ediyorsunuz.

Gelelim C-HR’nin boyutlarına; 4390 mm uzunluk, 1795 mm genişlik ve 1555 mm yüksekliği olan otomobilin bagaj hacmi de 377 litre. C-HR’nin toplam ağırlığı ise 1420-1460 kg aralığında.

Motor seçenek ve özelliklerine geçmeden önce C-HR’nin makyajla birlikte kazandığı yeni güvenlik teknolojilerinden de bahsetmek istiyorum. Marka, “Toyota Safety Sense” diye adlandırılan güvenlik donanımları başlığıyla C-HR’yi yeni sistemlerle donatmış. Kör nokta uyarı sistemi, Geri manevra trafik uyarı desteği(frenli), Yaya algılama, Adaptif hız sabitleme, Şerit takip sistemi, Otomatik yanan uzun farlar, Fren destekli akıllı ön ve arka park sensörler en önemli donanımlar diyebilirim.

Bu güvenlik donanımları arasında “Otomatik yanan uzun farlar” bana en kullanışsız geleni. Ben bu sistemi diğer otomobil modellerinde de kullanırken keyifle kullanmıyorum. Aracı çalıştırdığınızda size bunu otomatik olarak kullanacağım ama buradan kapatabilirsiniz diye bir uyarıda da otomobilin bulunmadığını belirtmeliyim.

Şehrin biraz dışında yaşayan biri olarak özellikle karanlık vakitlerde eve dönüş esnasında kendiliğinden yanan uzun farlar, karşıdan araç geldiğinizde veya önünüze bir araç çıktığında hemen sönüyor. Ancak bazı durumlarda yaşanan gecikme veya kısalara dönmeme durumu işleri bozuyor. Otomatik yanan uzun farları kapatmak içinse çoğu zaman aracın uzun farları çalıştıran direksiyon arkasında yer alan kolunu kullanmanız gerekiyor.

Makyajlı otomobil 2 litrelik hibrit motora da sahip. Bu durum duyulduğunda Türkiye pazarında satılan 1.8 motorlu otomobillerin üretilmeyeceğine dair fısıltılar piyasada dolanmaya başlamıştı ancak Toyota’nın ülkemizdeki fabrikasında 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonların üretimi devam ediyor.

Makyajlı otomobili ya 1.2 benzinli ya da 1.8 hibrit motorlu olarak satın alabiliyorsunuz. Test otomobilimiz ise 1.8 litrelik hibrit motorlu olan versiyondu. Bu melez güç ünitesi toplamda 122 beygir güç üretiyor. Otomobilin elektrik motoru 72 beygir güç ve 163 Nm tork üretirken, 1.8 litrelik atmosferik ünite de 82 beygir güç ve 142 Nm tork üretmeyi başarıyor.

Bu teknik detaylar ışığında C-HR 0’dan 100 km/s hıza 11 saniyede ulaşırken maksimum da 170 km/s sürate çıkabiliyor.

C-HR Hybrid ile İstanbul içinde yaklaşık 350 km mesafe kat ettim. Yoğun şehir içi trafiğine de kimi zaman maruz kaldığım bu süre içinde C-HR bana ortalama olarak 5.3 lt / 100 km gibi hem göze hem de cebe hitap eden bir tüketim verisi sundu.

Otomobil ülkemizde 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli ve 1.8 litrelik elektrik motorlu hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Test aracımız hibrit bir C-HR satın almak isterseniz 192 bin 950 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyat hibrit motorlu araçlarda 239 bin 700 TL’ye kadar uzanıyor.

Benzinli motorlu bir C-HR satın almak isterseniz de 171 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla bir otomobil sahibi olabilirsiniz.