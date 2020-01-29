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Toyota, Çin´deki fabrikasını 9 Şubat´a kadar kapalı tutacak

Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin´de bulunan fabrikasını 9 Şubat´a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

12:35 -
Haberler Otomotiv
Toyota, Çin´deki fabrikasını 9 Şubat´a kadar kapalı tutacak

Japon otomotiv devinin sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

Çin’de üretimi durdurma kararı alan tek firma Toyota değil. Wuhan´da üretim yapan otomobil üreticileri arasında ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı. Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 132, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 57 kişiye yükseldi.

Birleşik Krallık’ın, Corona virüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, British Airways bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

(DHA)

Çin Honda Nissan otomobil
Son güncelleme: 12:40 29.01.2020
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