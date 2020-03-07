Toyota RAV4 Passion X-Sport kaç para?

Toyota RAV4 Passion X-Sport sadece inci beyazı gövde rengi ve siyah renkli tavanıyla satışa sunulacak. RAV4 Hybrid Passion X-Sport, metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar ile karakteristik bir görünüme sahip.

Gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çerçevesi ile dış görünüm tamamlarken, otomobilin iç mekanı da siyah spor deri döşeme ile siyah iç tavan ile dikkat çekiyor.

İç tasarımda ayrıca; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı da yer alıyor. Bununla birlikte 8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği ile birlikte akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi de bulunuyor.

Hibrit motor teknolojisi sayesinde 4.4 lt / 100 km şehir içi ortalama yakıt tüketimini kullanıcısına sunan RAV4 AWD-i çekiş sistemiyle de yere sağlam basıyor.