Toyota Supra fanları Vegas’ta toplandı

Toyota'nın spor otomobiller arasında bir efsane haline dönüşen Supra modeli, otomobil tutkunları için de ilk neslinden bu yana özel konumunu korumaya devam ediyor.

Toyota Supra modelleriyle gerçekleştirilen 3 günlük organizasyona, Amerika'nın yanı sıra Kanada, Almanya ve Japonya'dan birçok otomobil tutkunu katılıyor.

Bu yıl da yeni Supra'ların yanı sıra artık birer modern klasik haline gelen önceki jenerasyon Supra modelleri de yer aldı. Yapılan organizasyonda belirlenen rotalar tamamlandıktan sonra en iyi motor, en yüksek beygir gücü, her jenerasyonun en iyi otomobilleri, en fazla kilometre yapmış Supra gibi kategorilerde ödüller verildi.