Toyota’dan “uçan otomobil” kumarı!

2009´dan bu yana ABD destekli bir girişim olan Joby, eVTOL (elektrikli hava araçlarının kalkış ve inişi) alanında hizmet sağlıyor. Şirket son olarak Uber ile bir ortaklığa imza atmıştı. Toyota ile gerçekleşecek ortaklık sonrasında Japon dev eVTOL’ün üretim ve geliştirme süreçlerine destek olacak.

eVTOL’ün aracı 322 km/s hıza ulaşabilecek ve tek şarjla 241 km menzile sahip olacak.

Yatırımın ardından Toyota Başkan Yardımcısı Shigeki Tomoyama´nın Joby yönetim kuruluna katılacağı belirtilirken, Toyota CEO´su ve Başkanı Akio Toyoda da yatırımla ilgili, “Müşterilerimizi hem karada şimdi de hava da istedikleri yere ulaştırmayı umuyoruz” dedi.

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Toyota aynı zamanda hava ulaşımının şirket için uzun dönemli bir hedef olduğunu belirterek otomobil işine devam edeceklerini ve bu anlaşma ile havadaki varlıklarına imza attıklarını belirtti.

(DHA)