Toyota ve Yandex trafik kazalarını önlemeye devam edecek!

Toyota, Türkiye'de hala kanayan bir yara olmaya devam eden sürücü kaynaklı trafik kazalarını minimuma indirmeyi amaçlıyor. Toyota, meydana gelen bu kazaların yüzde 60'ının da sürüş sırasında cep telefonu ile “konuşmaktan” kaynaklanıyor olmasından hareketle; hayati önem taşıyan bu konuya en ileri düzeyde dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sürüş sırasında karşılaşılabilecek tehlikeli bir durum meydana geldiği esnada sürücü cep telefonu ile sıradan bir görüşme yapıyorsa yüzde 20, zihni yoran bir görüşmedeyse yüzde 29 oranında bu tehlikenin varlığını fark edemiyor. Bu da araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda Toyota ve Yandex Navigasyon işbirliği ile düzenlenen projede sürücülerden seyir esnasında başka bir uygulamaya geçmemeleri veya uygulamayı arka planda tutmamaları isteniyor. Böylece sürücülerin sadece yola ve trafik kurallarına odaklanarak güvenli sürüş alışkanlığı edinmeleri hedeflenirken, sürüş boyunca hız limitlerini aşmamaya dikkat etmeleri bekleniyor.

Güvenli sürüş ve trafik kurallarına harfiyen uyan sürücüler, hız limitlerini aşmamaya teşvik ediliyorlar. 15 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00'da sona erecek proje bitiminde bir şanslı kişi, çekilişle Yeni Toyota Corolla Hatchback'in sahibi olacak.