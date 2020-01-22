Toyota’dan rekor geri çağırma!

Reuters’ın haberine göre Toyota’nın 3.4 milyon aracının elektronik bir arızadan dolayı hava yastıklarının açılmayacağı ve bu sebepten ötürü de geri çağrılacağı duyuruldu.

Geri çağırmaya konu olan araçların 2.9 milyon adedi Amerika’da yer alıyor. 2011-2019 model yıllarında olan Corolla, 2011-2013 Matrix, 2012-2018 Avalon ve 2013-2018 Avalon hibrit araçlar raporda yer alıyor.

Otomobillerin hava yastıklarını kontrol eden elektronik ünitede oluşan sorun bu sorun kaza anında parçaların planlandığı gibi çalışmamasına sebep veriyor. Bu kontrol ünitesi ön koltuklarda yer alan emniyet kemerlerinin doğru çalışmasını engelleyebiliyormuş.

2019 yılı Nisan ayında gerçekleşen iki önden hasarlı trafik kazasında, Amerika Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği (NHTSA)’nın raporunda, “Elektrik aşırı gerilmesinden dolayı markanın donanımları etkilenmiştir” notu yer almış.

NHTSA, hava yastığı soruşturması kapsamında 2010-2019 yılları arasında satılan Toyota, FCA, Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi gibi markaların toplam 12 milyon aracında bu hava yastıklarının kullanıldığı belirtildi.

Hava yastıklarındaki sorunu yaratan elektronik ünite bir otomobil tedarikçisi olan TRW Automotive tarafından ZF Friedrichshafen tarafından üretilmiş. Bu sorundan dolayı toplam olarak NHTSA’nın raporlarına göre 8 ölüm gerçekleşmiş olabilir. Hyundai, Kia ve FCA aynı sorundan dolayı toplam 2.5 milyon aracını geri çağırdı.