Toyota’dan sürücü ve yolcu güvenliği için yeni bir adım!

Araç güvenliği araştırma ve geliştirme teknolojilerini desteklemeyi amaçlayan Toyota, THUMS'u 2000 yılında dünyanın ilk sanal insan vücudu model yazılımı olarak tanıtmıştı.

Bu yazılım, trafik kazalarının sebep olduğu yaralanmaların simülasyonunun ve analizinin yapılmasına imkan sağlıyor. İlk günden bu yana sürekli olarak geliştirilen yazılımın son olarak 6. versiyonu geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Son yazılımla birlikte iskelet yapıları, beyin, iç organlar ve kaslar dahil olmak üzere farklı cinsiyet, yaş ve fizik özellikleriyle bir dizi modelleme simülasyonları da uygulanabiliyor.

THUMS yazılımı, çarpışma testlerinde sıklıkla kullanılan fiziksel kaza mankenlerine göre daha hassas ve daha gerçekçi insan vücudu modellemesine sahip. Bu sayede kaza sonucu yaralanmaları daha detaylı analiz edilebiliyor.

Aynı zamanda bilgisayarda gerçekleştirilen simülasyonlar bir dizi farklı kaza senaryolarının tekrar edilebilmesine imkan tanırken, çarpışma testlerine göre geliştirme zamanlamasından ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlıyor.

THUMS şu anda küresel olarak araç geliştirmelerinde 100'ün üzerinde otomobil üreticisi, tedarikçi, üniversite ve araştırma enstitüsü tarafından kullanılıyor. Emniyet kemeri, hava yastığı ve yaralanmaları azaltmaya yönelik araç mimarileri olmak üzere birçok farklı güvenlik teknolojisi araştırma ve geliştirmeleri için kullanılıyor. Aynı zamanda araç güvenliği değerlendirmesi yapan organizasyonlar da THUMS'un sanal testlerini kullanmayı planlıyor.

Toyota'nın THUMS'ı ücretsiz olarak kullanıma açmasıyla birlikte araç güvenlik araştırmalarının artmasının yanı sıra, kullanıcıların modellemeler üzerine geliştirmeler yapıp verecekleri geri bildirim ile birlikte yazılımın kullanışlılığı da artacak.