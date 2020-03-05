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Toyota’dan üretime planlı ara…

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında tatile giriyor.

Sozcu.com.tr
08:17 -
Haberler Otomotiv
Toyota’dan üretime planlı ara…

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, talep artışına bağlı olarak üretim hattı düzenlemeleri, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında üretime ara verecek. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarının büyük çoğunluğu söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanacakken, fabrikada sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan personeller bulunmaya devam edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 12 ayda 251.949 adet araç üretmiş, 227.019 adet ihracat gerçekleştimişti.

Sanayi söz Türkiye
Son güncelleme: 08:18 05.03.2020
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