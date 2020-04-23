Toyota’nın yeni SUV modeli tanıldı!

Yeni otomobil markanın SUV segmentinin giriş modeli olarak öne çıkıyor. Yaris ismini paylaşmasının da önemi bu diyebiliriz. Yaris Cross markanın global platformu olan TNGA’nın üzerine inşa edilmiş. Tasarımı, güvenlik özellikleri ve teknik detaylarıyla bu platformu karşılıyor. Fransa’daki Toyota tesisinde üretilecek olan otomobil 2021 yılında Avrupa yollarıyla buluşacak.

Otomobile dışarıdan baktığınızda yerden yüksek yapısı ve Yaris’ten ayrılan tasarım detaylarıyla tamamen farklı bir model olduğunu hemen gösteriyor. Önden Yaris Cross’a baktığınızda yukarı konumlandırılan farlar aracın SUV karakterini desteklemiş. Yan profilden araca göz attığınızda ise kaslı çamurluk tasarımı yeni Yaris modelini andırıyor. Otomobilin arkası ise bagaj kapağını boydan boya geçen stop detayıyla domine edilmiş.

Gelelim Yaris Cross’un içine. Otomobilin içi adını aldığı kardeşi Yaris ile benzer. Yeni 3 kollu direksiyon, ön konsol, multimedya ekranı iç mekanı oldukça şık ve teknolojik gösteriyor.

Toyota, yeni Yaris Cross modeli her ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçenekleri ile sunulacak. Toyota'nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross'un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor.

Toyota, Yaris Cross ile birlikte yüksek sürüş pozisyonuna sahip ve geniş yaşam alanı sunarak, aynı zamanda ölçüleriyle şehir hayatına uyum sağlayan pratik bir model geliştirdi.

2.560 mm dingil mesafesiyle üretilecek olan Yaris Cross, 4.180 mm'lik uzunluğa, 1.765 mm genişliğe ve 1.560 mm yüksekliğe sahip olacak.

Yeni Yaris Cross AWD-i günlük sürüşlerde ve kötü hava koşullarında daha fazla denge ve çekiş sağlayacak. Elektrikli bir sistem olarak mekanik dört çeker ünitelere göre ağırlık ve boyut avantajı da bulunan Yaris Cross Hybrid AWD-i, dört çeker B- SUV rakiplerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO 2 salımı elde edilmesinin önünü açacak. Normal sürüşlerde önden çekişle hareket eden Yaris Cross AWD-i, düşük yol tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek sürüş çekiş kaybını da en az indirmiş olacak.