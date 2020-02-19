Toyota’nın yeni SUV’u Cenevre’de tanıtılacak!

Toyota günümüzde Avrupa ve Türkiye pazarında satılan C-HR, RAV4 SUV modelleriyle diğer markalarla rekabet ediyor. Özellikle Türkiye’de üretilen hibrit motorlu C-HR markanın C-SUV veya C-Crossover segmentindeki en büyük ve en önemli oyuncusu.

Marka RAV4 ve C-HR’dan gelen başarılı ilerleyişine bir de B-SUV segmentinde bir oyuncu katmak istiyor. Son 10 yıldır ciddi miktarda büyüyen SUV pazarı için markanın bu hamlesi geç kalınmış gibi gözükse de önemli.

Yeni model ile Toyotai Avrupa SUV pazarında daha fazla pay almayı hedefliyor. Otomobilin ilk verilen bilgilere göre akıllı dört çeker özelliği ve hibrit motor alternatifi olacak. Otomobilin paylaşılan fotoğrafında ise arkadan görünümünün neye benzeyeceğini tahmin edebiliyorsunuz.