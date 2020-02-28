Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı neredeyse yüzde 50 arttı!

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58,0, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 artarken, traktörde yüzde 32,0 ve motosiklette yüzde 13,9 azaldı.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 arttı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 138,3, traktörde yüzde 85,9, otomobilde yüzde 48,6, minibüste yüzde 45,0, kamyonette yüzde 33,1, kamyonda yüzde 26,3, otobüste yüzde 7,6, motosiklette yüzde 5,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 69,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 6,7’sini motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,2’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 73,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 2,8’ini motosiklet, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.