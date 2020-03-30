Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 40’ın üzerinde azaldı!

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,3’ünü otomobil, %15,2’sini motosiklet, %13,9’unu kamyonet, %5,9’unu traktör, %2,3’ünü kamyon, %1,1’ini minibüs, %1,0’ını otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat toplam ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

2019’A GÖRE ARTIŞ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %98,5, otomobilde %73,6, kamyonda %68,3, kamyonette %67,9, otobüste %61,1, minibüste %6,9 ve motosiklette %4,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %43,1 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 293 bin 489 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK RENAULT MARKA ARACIN TRAFİĞE KAYDI YAPTIRILDI

Şubat ayında 32 bin 53 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan otomobillerin %15,6’sı Renault, %11,9’u Fiat, %8,3’ü Volkswagen, %8,1’i Toyota, %6,4’ü Peugeot, %5,7’si Dacia, %5,0’ı Skoda, %4,5’i Hyundai, %4,4’ü Honda, %3,8’i Seat, %3,7’si Mercedes-Benz, %3,4’ü Citroen, %3,0’ı Kia, %3,0’ı Opel, %2,7’si Ford, %2,1’i Audi, %1,8,’i BMW, %1,3’ü Nissan, %0,8’i Jeep, %0,7’si Volvo ve %3,7’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Şubat döneminde 147 bin 675 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %46,9 artarak 147 bin 675 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %61,7 azalarak 9 bin 881 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 137 bin 794 adet artış gerçekleşti.

DİZEL MOTORLU ARAÇLAR YİNE ZİRVEDE

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %44,9’u dizel, %44,2’si benzin, %8,0’ı LPG yakıtlı olup, %2,9’u elektrikli veya hibrit oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 adet otomobilin ise %38,2’si dizel, %37,2’si LPG, %24,1’i benzin yakıtlı olup, %0,1’i elektrikli veya hibrit olarak kaydedildi.