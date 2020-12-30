Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında azalma var

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 64,8’ini otomobil, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,0’ını motosiklet, yüzde 5,9’unu traktör, yüzde 2,0’ını kamyon yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 19,1, traktörde yüzde 5,1 artarken, motosiklette yüzde 33,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, kamyonette yüzde 8,4, kamyonda yüzde 8,2 ve otomobilde yüzde 6,2 azaldı.

KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 52.9 ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 108,9, traktörde yüzde 81,8, kamyonette yüzde 81,0, otomobilde yüzde 51,3, motosiklette yüzde 27,8, otobüste yüzde 27,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 artarken minibüste yüzde 27,0 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 24 milyon 64 bin 532 oldu.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,7’sini otomobil, yüzde 16,6’sını kamyonet, yüzde 5,5’ini motosiklet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ZİRVEDE FIAT VAR

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,4’ü Fiat, yüzde 15,2’si Renault, yüzde 7,8’i Volkswagen, yüzde 6,2’si Toyota, yüzde 6,1’i Peugeot, yüzde 5,3’ü Ford, yüzde 5,2’si Opel, yüzde 4,1’i Hyundai, yüzde 4,0’ı Dacia, yüzde 3,6’sı Skoda, yüzde 3,4’ü Citroen, yüzde 2,9’u Mercedes-Benz, yüzde 2,8’i Honda, yüzde 2,7’si BMW, yüzde 2,3’ü Nissan, yüzde 2,1’i Audi, yüzde 2,1’i Volvo, yüzde 2,1’i Kia, yüzde 0,7’si Seat, yüzde 0,7’si Jeep, yüzde 0,7’si Suzuki ve yüzde 2,6’sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,9 artarak 953 bin 605 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 86,0 azalarak 42 bin 494 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 911 bin 111 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin yüzde 49,7’si benzin, yüzde 41,4’ü dizel, yüzde 5,4’ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,5’i elektrikli veya hibrittir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 44 bin 176 adet otomobilin ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 36,8’i LPG, yüzde 24,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3’ü elektrikli veya hibrittir.