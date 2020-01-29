Trafikte “en az sinirlenen sürücüler” belli oldu!

Atomik Research tarafından “kullandıkları araçların markası ile sürücüler arasındaki bağın” araştırıldığı çalışmada ankete katılanların yüzde 69'u, trafik kurallarına uymayanlara ve yüzde 38'i de trafik sıkışıklığına sinirleniyorlar. Sürücüleri sinirlendiren diğer faktörler arasındaysa yüzde 37 ile acemi şoförler, yüzde 37 ile hız limitini aşanlar ve yüzde 32 ile çok yavaş araç kullananlar olarak sıralanıyor.

TOYOTA KULLANICILARININ SADECE %11’İ TRAFİKTE SİNİRLENİYOR!

Toyota marka otomobil kullananların sinirlenme oranının yüzde 11 gibi en düşük seviyede belirlendiği bu araştırmaya göre, trafikte sinirlenenlerin yüzde 28'i bunu ifade etme şekillerini “kendi kendine söylenme” olarak nitelerken yüzde 19'u hakaret içerikli sözler kullandıklarını, yüzde 15'inin ise bu tepkilerini korna çalarak gösterdiklerini aktardılar.