TransAnatolia 10. senesinde yeni rotasında start alacak!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, Covid-19 salgın sürecinde bu yılın ilk yarışı olmaya hazırlanıyor.

15-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar sözlerine şöyle devam etti: Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçiyoruz, tüm dünyada yaşanan kayıplar hepimizi derinden etkiledi, uluslararası birçok spor organizasyonu da bu süreçte iptal oldu veya ertelendi. TransAnatolia bu anlamda salgın sürecinde gerçekleşecek uluslararası ilk spor organizasyonu olacak. Açıkladığımız ilk rotayı bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz çünkü alınan önlemler çerçevesinde kamp alanlarında ve otel konaklamalarında olağanüstü hijyen koşullarının sağlanması gerekiyor. İşte bu nedenle rotamızı kısaltmamız hem de aynı alanı iki kez kullanmamız gerekiyordu. Yeni rotamız İstanbul'dan başlayıp Karadağ'a kadar devam edecek ve dönüşte Şile'de son bulacak. Yeni rotamız 2.300 Km olacak.

120’DEN FAZLA SPORCU KATILIMI BEKLENİYOR

4×4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılan TransAnatolia, zorlayıcı parkurlar, özel etaplarla yarışçılara macera dolu günler yaşatacak. Geçen sene 84 olan start sayısının bu sene 100 – 120 arasında olması bekleniyor. Yurt dışındaki yarışların yapılamamış olması nedeniyle bu yıl TransAnatolia'ya yabancı katılımcı sayısında önemli bir artış beklediğini belirten Burak Büyükpınar; “İnsanların psikolojik olarak ne kadar hazır oldukları, uçak yolculuklarına olan güven duyguları bizim için önemli bir etken. İnsanlar geçtiğimiz süreçte evlerinden çıkamadılar. Doğa ile buluşacakları bu tip adrenalin dolu aktivitelere katılmak için sabırsızlanıyorlar. Evde kapalı kaldıkları bu süreyi telafi etmek istiyorlar.” dedi.

Büyükpınar sözlerine şöyle devam etti:

“10. yılımızda ve böyle olağanüstü günler yaşadığımız dönemde bizi çok mutlu eden yarışmacı kayıtlarımız var. Bunlardan bazı örnekler vermem gerekirse; motosiklet kategorisinde Dakar yarışçılarından Fransız Xavier de Soultrait, RedBull pilotu yine bir Fransız Chapelliere Camille, İngiliz Richard Kaye ve Stephen LLoyd, yine Dakar yarışçısı Fransız Adrien Van Beveren ve Yamaha pilotu İngiliz Nicholas Giles gibi çok iyi isimler kayıtlarını yaptırdı. Uluslararası uçuşların başlamasıyla birlikte kayıtlarda artış olacağını biliyoruz çünkü iletişimde olduğumuz çok sayıda yabancı sporcu var.”