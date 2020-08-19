Transanatolia’da 3. gün tamamlandı!

TransAnatolia'nın 2.850 km'lik parkurunda yarışçılar üçüncü gün sonunda toplam 1.230 km'yi geride bıraktı. İki özel etaptan oluşan yarışın üçüncü gününde Haymana'dan start alan yarışçılar güne dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölü etabı ile başladılar. 168 km'lik Tuz Gölü etabında, yarışçılar yer yer tuza saplanarak zorlu anlar yaşadılar.

İlk etap sonrası Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sultanhanı Kervansarayı'nda mola veren yarışçılar, dünyanın en önemli halı restorasyon merkezi olan Sultanhanı'nın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldılar. 2. etap için Obruk Platosu'na doğru hareket eden yarışçılar, 68 km'den oluşan 2.etapta Meke gölü kenarından geçerek etabı tamamladı.

Genel klasman birinciliğini koruyan Xavier de Soultrait üçüncü günün iki etabında da en iyi dereceleri yaparak totalde 8 saat 55 dk 14 saniye ile birinci sırada yer aldı. Adrien Van Beveren ile arasındaki farkı 3 dakika 7 saniyeden 9 dakika 35 saniyeye çıkardı. Jacopo Cerutti ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Quad kategorisinde İsrafil Akyüz totalde 16 saat 31 dk 38 sn süre ile birinciliğini korurken, Erkan Uzlaş 16 saat 57 dk 48 sn ile ikinci oldu. Uzlaş'ı Hasan Yatkın ve Yusuf Sayar takip etti. SSV kategorisinde ise günün iki etabını da birinci bitiren Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment, rakipleriyle farkı açtı. Zafer Durmaz & Onur Altan Tan, Necati Şahin & Armağan Şahin'in problem yaşaması nedeniyle ikinci sıraya yerleşti.

Otomobil kategorisinde TransAnatolia 2019'un birincisi Mert Becce & Sertaç Tatar ekibi yarışın ilk gününden beri yaşadıkları mekanik arızalar nedeniyle üçüncü günde yarışı sonlandıramadı. Bekir Kuvvet Erim ve Kaan Karaöz ekibi ise 1.etabı üçüncü sırada tamamladı ancak etap sonunda yaşadıkları kaza nedeniyle 2.etapta start alamadılar. Günün iki etabında da en iyi dereceleri Serhat Saygılı &Suat Çelik ikilisi yaptı.

IXCO Racing takımından Ahmet Bağce &Mert Tepe üçüncü günde 11 saat 59 dk 02 sn süre ile liderliğini korudu. Tolga Yılmaz & Ebru Demirbay Erişti birinci ile arasındaki farkı koruyamadı ve fark 34 dakikaya çıktı. İkinci günü beşinci sırada tamamlayan Tarık Gökbay & Osman Metin ise üçüncü sıraya yükseldi.

TransAnatolia'nın üçüncü günü Karaman'daki Karadağ Krater kampında son buldu. Yarışçıları dördüncü günde ise 3.000 metre rakımlı Bolkar Dağları'nda zorlu bir etap bekliyor.