TransAnatolia’da 4. gün geride kaldı!

Motosiklet kategorisinde dördüncü gün de ilk üç değişmedi. Genel klasman birinciliğini koruyan Xavier de Soultrait totalde 12 saat 17 dk 7 saniye ile birinci sırada yer aldı. Adrien Van Beveren ise günün birinci etabında en iyi derecesini yapmasına rağmen sıralamayı değiştiremedi ve 12 saat 26 dakika 49 saniye ile ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü Jacopo Cerutti ile arasındaki farkı 56 saniyeye kadar düşüren Allessandro Botturi ise ilk üç içinde yer bulmaya çalışıyor.

Quad kategorisinde İsrafil Akyüz iki etapta da geride kalmasına rağmen totalde 21 saat 54 dk 01 sn süre ile birinciliğini korurdu. Erkan Uzlaş ikinci olurken, günün dikkat çeken ismi zorlu Bolkar etabını ilk sırada tamamlayan Yusuf Sayar oldu.

SSV kategorisinde ise günün iki etabını da birinci bitiren Çağdaş Çağlar & Ertuğrul Danişment, totalde 19 saat 12 dakika 5 saniye süre ile rakipleriyle arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Önceki gün teknik problemler yaşayan Necati Şahin & Armağan Şahin ekibi ise gün sonunda tekrar ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Otomobil kategorisinde günün sürpriz yapan ekibi, her iki özel etabı da ilk sırada tamamlayan Becce Motorsports'tan Murat Kamil Altun ve Ergün Örentel oldu. Ancak bu başarı, ekibi üst sıralara taşımaya yetmedi. Dördüncü günün sonunda sıralama değişmedi ve IXCO Racing takımından Ahmet Bağce & Mert Tepe totalde 16 saat 55 dakika 50 saniye ile liderliğini korurken, Tolga Yılmaz & Ebru Demirbay Erişti ekibi ikinci sırada yer aldı.

TransAnatolia'nın beşinci gününde yarışçılar Obruk Platosu ve Tuz Gölü özel etaplarıyla dönüş rotasına geçiyorlar.