TransAnatolia’da en uzun rota tamamlandı!

TransAnatolia'nın altıncı gününde 101 km'lik Mihalıcçık, 40 km'lik Nallıhan ve 180 km'lik Kıbrısçık özel etaplarında geçen yarışta sürpriz sıralamalar ortaya çıktı. Altı gün boyunca uzun ve zorlu kilometreler kat eden yarışçıların, özellikle son iki günde rekabeti iyice kızıştırdıkları ve farkları saniyelere indirdikleri anlar yaşanıyor. 2.850 km'lik toplam etabın son 305 km'sine gelen yarışçıların Şile'de sonlanacak yedinci ve son günde performanslarını daha da artırarak finish'i görmeleri bekleniyor. Motosiklet kategorisinde altıncı gün büyük çekişmelere sahne oldu. Üç özel etapta da ilk üç Adrien Van Beveren, Jacopo Cerutti ve Allessandro Botturi arasında değişirken genel klasman sıralaması değişmedi. Liderliğini koruyan Xavier de Soultrait totalde 20 saat 5 dk 26 saniye ile birinci sıradaki yerini korudu. Adrien Van Beveren 20 saat 16 dakika 34 saniye ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıradaki Jacopo Cerutti ve dördüncü sıradaki Allessandro Botturi de sıralamadaki yerlerini korudular. Türk pilotlar arasında en iyi dereceyi yapan Ejder Erişti genel klasmanda dokuzuncu oldu. Quad kategorisinde İsrafil Akyüz üç etapta da geriden gelmesine rağmen totalde 37 saat 3 dk 14 sn süre ile birinci sıradaki yerini korudu. Erkan Uzlaş ikinci olurken, Yusuf Sayar yarışı üçüncü sırada tamamladı.

SSV kategorisinde ise sıralamada değişiklik olmadı ve Çağdaş Çağlar & Ertuğrul Danişment, totalde 32 saat 52 dakika 12 saniye süre ile liderliğini korurken Zafer Durmaz & Onur Altan Tan ekibi 37 saat 40 dakika 41 saniye süre ile ikinci sırada yer aldı.

Otomobil kategorisinde de sıralamaların oldukça değişken olduğu bir gün oldu. Önceki günlerde peş peşe yaşadıkları talihsizliklerle geri sıralara düşen Mert Becce & Sertaç Tatar ekibi üç özel etabı da birinci tamamlamalarına rağmen, bu başarı genel klasmanda dereceye girmeleri için yeterli olmadı. Beşinci gün büyük bir atak yaparak liderliğe yerleşen Serhat Saygılı & Suat Çelik ekibi genel klasmanda 28 saat 42 dakika 8 saniye ile liderliğini korumayı başardı. Bekir Kuvvet Erim & Kaan Karaöz ekibi ise özel etaplarda gösterdiği yüksek performansla genel klasmanda 28 saat 56 dakika 52 saniye süre ile lider ile arasındaki farkı 15 dakikaya düşürerek ikinciliğe yükseldi.

TransAnatolia'nın altıncı günü Abant'taki kampta son buldu. Yarışçılar yarışın son gününde Hendek ve Karasu kumsal etabı üzerinden Şile'de finish noktasına ulaşacaklar.