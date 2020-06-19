TruckStore’dan büyük teslimat

Satışı pandemi süreci öncesinde gerçekleştirilen araçların teslimat töreni Eskişehir'de bulunan Seyyah Taşımacılık Parkı'nda gerçekleştirildi. Firma, TruckStore'un sağladığı 41 adet Actros 1841 LSnRL ile filosundaki araç sayısını 150'ye yükseltti.

Düzenlenen törende teslim edilen araçlar; TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek, Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Bursa Şubesi Genel Müdürü Kenan Yaman ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Bursa Şubesi Kamyon Satış Müdürü Afşin Yücel tarafından Seyyah Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Baysal ve Bülent Baysal'a teslim edildi.

TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek törende gerçekleştirdiği konuşmada; “Mart ayında başlayan pandemi sürecinde lojistik faaliyetlerin, hayatın devam edebilmesi adına ne derece önem taşıdığını bir kez daha gördük. TruckStore'un güven ve istikrar üzerine kurulu yapısıyla 2. el kamyon operasyonlarındaki avantajlarını 2020 yılında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak gösteriyoruz.” dedi.