Trump’tan maskesiz fabrika ziyareti

Donald Trump Michigan’da yer alan Ford fabrikasını ziyaret etti. Ancak başkanın ziyaret sırasında gazetecilerin karşısına maskesiz olarak çıkması dikkat çekti. Eyalet Başsavcısı Dana Nessel, Trump’a firma gezisi sırasında yüz siperliği takmasını isteyen açık bir mektup yazdı.

Nessel mektupta, “Şirket turundayken ve bu eyaletteki tüm insanların çabalarına saygı duymanızı rica ediyorum.” yazdı. Ayrıca Nessel bu durumun yasal bir zorunluluk olduğunu da mektubunda belirtmiş. Bu duruma ek olarak Beyaz Saray’ın Ford fabrikasında zorunlu olan maske takma konusunda da bilgilendirildiği söyleniyor.

Trump’a gazeteciler maske takmadığını söylediğinde ise onlara, “Maskem de var, yüz koruma ekipmanım da. Arka tarafta taktım ama basına bunu görme zevki vermek istemedim.” dedi.

FORD MICHIGAN’DAKİ 2 TESİSİNİ VİRÜS SEBEBİYLE KAPATTI!

Markanın Michigan’da yer alan iki ana tesisinde üretim çarşamba günü geçici olarak tekrar durdu. Bunun sebeplerinden biri Dearborn tesisindeki bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması.

Ford sözcüsü Kelli Felker ise yaptığı açıklamada Chicago’daki üretim bandının da parça tedarikinde yaşanan sıkıntı sebebiyle geçici olarak üretime ara verdiğini duyurdu. Ford Chicago’daki tesisde geçtiğimiz salı günü, pozitif Covid-19 testi çıkan 2 çalışanı yüzünden durdurmuştu. The Wall Street Journal’in haberine göre Ford’un Chicago’da yer alan fabrikası markanın tedarikçisi olan Hammond, Indiana’daki Lear Corp. tesisinde üretime ara verdikten sonra gerçekleşmiş.

Felker, Dearborn ve Chicago fabrikalarını etkileyen corona virüsü maruziyetinin işyeri dışında meydana geldiğini belirtti. Ayrıca Felker, tesislerin çarşamba günü tekrar üretime başlayacağını beklediklerini de söyledi.