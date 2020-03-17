Tüm satış hedeflerini iptal ettik, önce sağlık!

Çinin Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen koronavirüs nedeniyle pek çok ülke gibi Türkiye'de de önlemler artarken, şirketler de çalışanları için evden çalışmaya geçerek, tedbir almaya devam ediyor. Türkiye'de Toyota, Volvo başta olmak üzere bir çok otomotiv markası da, gelişmeler nedeniyle çalışanlarını riske atmamak için evden çalışma yöntemine geçmiş durumda. Japon Toyota'nın Türkiye distribütörü olan ALJ Türkiye de bu kapsamda bünyesindeki tüm şirket çalışanlarını eve gönderdi.

VİDEO KONFERANS YAPTI

ALJ Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, dün internet üzerinden video konferans yöntemiyle Toyota Türkiye başta olmak üzere tüm ALJ Türkiye Grup çalışanları ve Toyota bayilerine hitaben bir konuşma yaparak koronavirüs hakkında genel bir durum değerlendirmesi yaptı. Sözcü'ye özel açıklamalar yapan Bozkurt, şunları söyledi:

“Çalışanlarımızın, ailelerinin ve temas ettiğimiz müşterilerimiz ve 3. parti paydaşlarımızın güvenliği için almış olduğumuz önlemlerden bahsettim. Önümüzdeki 2 haftalık (14 gün) sürecin ülkemizde virüsün önünü alabilmek için çok kritik bir süreç olması nedeniyle, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Tüm bunlara dikkat ederken, müşterilerimize vermeye devam etmekte olduğumuz hizmetlerde aksamalar olmaması için, alınan sağlık önlemleri eşliğinde nasıl bir çalışma ortamı ve düzeni kurduğumuzu anlattım.”

EVDEN ÇALIŞMA TATİL DEĞİL

Ali Haydar Bozkurt, çalışanlarına yaptığı konuşmada tüm satış hedeflerini iptal ettiklerini de aktardığını belirterek, Önemli olanın çalışanlarımızın sağlığı olduğundan bahsettim. Bu süreci panik yapmadan, yetkililerin talimatlarına birebir uyarak yönetmemiz gerektiğini anlattım. Evden çalışmanın tatil anlamına gelmediğini, riski en aza indirerek ama sistemlerimizin aksamadan yürümesini hedeflediğimizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını (özellikle servis) karşılamaya devam etmemiz gerektiğini anlattım” diye konuştu.