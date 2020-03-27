Türk otomotiv endüstrisindeki son durum!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyaya hızlı bir biçimde yayılan Corona virüsü, yaşamı olduğu gibi ekonomiyi ve sanayiyi de direkt olarak etkiliyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin’den başlayan üretime ara verme haberleri önce Avrupa’ya sonra da Türkiye’ye sıçradı.

Türkiye’de üretim yapan birden fazla otomotiv markası bulunuyor. Bulunduğu konum ve sahip olduğu iş gücü doğrultusunda özellikle yakın pazarlara ciddi bir tedarikçi pozisyonunda olan Türkiye Avrupa’nın otomotiv ihtiyacının hem mamul hem de yarı mamul olarak bir kısmını karşılıyor. Örneği Avrupa ticari araç tedariğinin yüzde 15’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluşurken, Türkiye ihracatının en büyük kalemini de otomotiv sektörü oluşturuyor.

Tüm bu göstergeler doğrultusunda biz de sizler için Türkiye’de üretim yapıp, üretim faaliyetine geçici olarak ara veren markaları, tekrar üretime başlayacakları tarihleri ve çalışan sayılarını bir araya getirdik.

İŞTE TÜRKİYE’DE ÜRETİME ARA VEREN OTOMOTİV FİRMALARI

ANADOLU ISUZU

30 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecekler. Türkiye’de otobüs, midibüs ve pikap modellerini üretiyorlar. Fabrikaları Şekerpınar’da ve tek vardiyada 19 bin adetlik araç üretim kapasitesine sahipler. Markanın en önemli araçlarından biri olan D-Max bu tesiste üretiliyor. Çalışan sayısı 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle, mavi yaka ve beyaz yaka toplam 933 kişiden oluşmaktadır.

OYAK RENAULT

26 Mart tarihinden itibaren üretime kademeli olarak ara vermeye başladılar. Ne kadar sürecek kesin bir tarih açıklamadılar. Türkiye’de Megane Sedan ve Clio modellerinin üretimini gerçekleştiriyorlar. Fabrikaları Bursa’da ve senelik 378 bin otomobille 920 bin motor üretim kapasiteleri bulunuyor. Oyak Renault’ta 1.337 beyaz yakalı/4.911 mavi yakalı toplam 6.248 çalışan bulunuyor.

HONDA

Gebze Şekerpınar’da bulunan tesis 23 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi. Bu tesiste Civic Sedan modelinin üretimini gerçekleştiriyorlar. Daha önceden 2022 yılında markanın global pazarlama stratejileri doğrultusunda Türkiye’deki tesiste üretimi bitireceklerini açıklamışlardı. Markanın Türkiye’deki üretim tesisi 2008 yılından itibaren 50 bin adetlik üretim kapasitesi ile çalışıyor. Honda Türkiye Gebze Fabrikası'nda 770 kişi çalışmaktadır.

HYUNDAI ASSAN

İzmit’te yer alan Hyundai fabrikası i10 ve i20 modellerinin üretimini bu tesiste gerçekleştiriyor. Tesisin yıllık 215,000 araç üretim kapasitesi bulunuyor ayrıca 2800 kişiye yakın çalışanı da var.

Corona virüsü salgını sebebiyle Hyundai Assan önceden 1 Nisan olarak tanımladığı üretime ara verme durumunu yaptığı açıklamayla 27 Mart – 13 Nisan olarak belirtti.

MERCEDES-BENZ TÜRK

Alman dev ülkemizde ticari araç üretimini gerçekleştiriyor. Mercedes-Benz, Hoşdere otobüs fabrikasında 23 Mart, Aksaray kamyon fabrikasında 28 Mart tarihlerinde başlayarak üretim faaliyetlerine 2 haftalık ara verme kararı almıştı. Ancak markanın Almanya merkezinden gelen yeni açıklamada 5 Nisan olarak kabul edilen bu süreç Hoşdere Fabrikası’nda 20 Nisan olarak güncellendi! Günümüzde İstanbul'da Hoşdere Fabrikası'nda şehirler arası ve belediye tipi otobüsler, Aksaray Fabrikası'nda ise hafif, orta ağır ve ağır sınıf kamyonlar ve çekiciler üreten Mercedes-Benz Türk'ün bu tesisleri Daimler AG'nin geliştirme ve üretim ağının önemli parçalarını oluşturmaktadır.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. bugün Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biridir ve 6.000'in üzerinde personel istihdam etmektedir.

FORD OTOSAN

Türkiye’de üretime ilk ara veren şirket Ford Otosan olmuştu. Dev marka 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği bildirilmişti. Gölcük Fabrikası, Ford Transit'in öncü üretim merkezi ve Ford Custom'ın dünyadaki tek üretim merkezidir. Yeniköy Fabrikası ise Ford Courier'nin tek üretim merkezidir. Ford Trucks modellerinin global bazda Brezilya ile birlikte iki üretim merkezinden biri olan İnönü Fabrikası'nda ayrıca ticari ve ağır ticari araçlar için motor ve aktarma organları üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Ford Otosan; Kocaeli'deki Gölcük ve Yeniköy, Eskişehir'deki İnönü fabrikaları, İstanbul Sancaktepe'de Yedek Parça Dağıtım Merkezi ve Ar-Ge Merkezi olmak üzere beş tesiste, 11.000'i aşkın kişiye istihdam sağlamaktadır.

KARSAN

Bursa’da ticari araç üretimi gerçekleştiren firmanın ürün gamı Karsan markalı minibüs ve otobüs modellerinden (JEST, ATAK, STAR), Hyundai hafif ticari araçlarından (H350 serisi panelvan, minibüs ve şasi kamyonet) ve BredaMenarinibus marka otobüslerden (12m ve 18m) oluşuyor.

1.300'e yakın çalışana ve kardeş şirketi Hexagon Studio'da 200'den fazla Ar-Ge personeline sahip olan Karsan, tek vardiyada 18 bin 200 araç üretebilecek bir yapıya sahip. 1 – 10 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

TOYOTA

Türkiye’de C-HR ve Corolla modellerinin üretimini gerçekleştiren Toyota, üretimine 21 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında ara verdiğini açıklamıştı. Markanın tesisi Sakarya’da bulunuyor. Bir milyon m2 alan üzerine kurulu olan, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, halen 3.000 kişilik istihdam sağlamakta olup üretim kapasitesi yılda 150.000 araçtır.

MAN

Volkswagen çatısı altında bulunan ticari araç üreticisi MAN, 23 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu. Markanın Ankara’da bulunan tesisi “Almanya dışındaki ilk üretim merkezi” olma özelliği taşıyor. Yıllık yaklaşık 2.000 adetlik üretim kapasitesine sahip olan MAN Türkiye, üretiminin %85'ini, başta Avrupa olmak üzere toplam 41 ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiriyor. Ayrıca 1800 çalışanı da bulunuyor.

MAN Türkiye fabrikası, MAN'ın şehir içi, şehirler arası ve seyahat otobüslerinin yanı sıra otobüs segmentinin premium markası NEOPLAN'ın ise tüm modellerinin yegane üretim merkezi konumunda.

TOFAŞ

Türkiye’de Egea, Doblo ve Fiorino üretimini gerçekleştiren TOFAŞ, üretimine ara vermedi. Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 9.481 çalışana sahip bulunuyor. Şirketten gelen açıklamada üretime ara verme yerine vites küçültülerek devam edileceği duyuruldu. TOFAŞ’ın fabrikası Bursa’da bulunuyor.

TEMSA

Temsa motorlu araçlar Türkiye’de ticari araç üretimi gerçekleştiriyorlar. Markanın tesisi Adana’da bulunuyor ve burada Maraton, Safir Plus şehirler arası yolcu ve turizm otobüsleri, Prestij, Opalin midibüsleri ile özellikle şehir içi toplu taşımacılık için geliştirilen Avenue, Tourmalin otobüslerini, ayrıca Amerika için TS45, TS35, TS30 ve Avrupa için Avenue, LD, HD, Midi Coach segmentinde ise MD9, MD7 otobüslerini üretiyorlar. Temsa, 21 Mart tarihinden itibaren üretimine ara verdi ve ne zaman tekrar üretime başlayacağını açıklamadı.

Temsa 4.000 adet Otobüs, Midibus ve 7.500 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada, toplam 11.500 adet araç üretim kapasitesine sahiptir. Firmanın 1500’den fazla çalışanı bulunmaktadır.

TÜRK TRAKTÖR

Türk Traktör ülkedeki traktör ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan üretime sahip. Şirket tüm üretimine 23 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında ara vereceğini duyurdu. Markanın Ankara ve Sakarya şehirlerinde iki tesisi bulunuyor.

Türk Traktör, Ankara Fabrikasında motor ve transmisyon üretimi gerçekleştirilmektedir. Erenler Fabrikasında ise boyahane ve montaj süreçleri yürütülmektedir. Erenler Fabrikası'nın açılışı ile beraber her iki fabrikanın toplam üretim kapasitesi 35 bin adetten 50 bin adet traktöre yükselmiştir. Halihazırda 3000'i aşkın kişiye istihdam sağlamaktadır.

OTOKAR

Otokar, toplu taşımacılık alanında şehir içi, servis ve turizm otobüsleri, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ve hafif kamyon, savunma sanayii için taktik tekerlekli araçlar ve tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar üretmektedir. Marka 25 Mart tarihinden itibaren 2 hafta süreyle üretime ara verdiğini duyurdu. Firmanın 2 binden fazla çalışanı bulunmaktadır.

PIRELLI

İtalyan lastik üreticisi Pirelli, Türkiye’deki üretimine 1 – 12 Nisan tarihleri arasında ara vereceğini duyurdu. Marka binek otomobil lastiklerinin yanında ticari araç ve motorsporları lastik modellerini de bu tesiste üretiyor. Pirelli’nin fabrikası İzmit’te bulunuyor.