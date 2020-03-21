Türk otomotiv sanayisi Avrupa’nın normale dönmesine bağlı!

Çin'in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak adlandırdığı Corona virüs (Covid-19), dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Hızla yayılan salgının merkez üssü son günlerde Avrupa haline dönüştü.

Konuyla alakalı OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Sanayimizin en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle Türk otomotiv sanayisiinin üretimi ve ihracatı üzerinde olumsuz etkiler göstermesi maalesef kaçınılmaz hale geldi. Bu küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz ile yakın işbirliği içinde süreci başarı ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı.” dedi.

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Yenigün, “İhracatının %80'den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada 3 ana önemli sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve

kayıplar yaşamaya başladı.

– AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması

– Sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler

– Avrupa'da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle Avrupa'dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar” diye ekledi.

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Yenigün, “Yılın ilk 2 ayına olumlu bir başlangıç yapan iç pazarımızda da ihracat ivmemizi sekteye uğratan bu küresel salgının etkilerini görmeye başlamaktayız. Salgının ilk etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte durağanlaşma gözlemlenmeye başladı. Üretim ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ötesinde, bu süreçte en önemli önceliğimiz çalışma ortamlarında gerekli tüm önlemleri alarak, çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde çalışmalarını sağlamak olmuştur. Üretime halen devam eden veya bir süre ara vermek durumunda kalan tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve farkındalık ile bu süreci başından beri örnek şekilde

yönetiyorlar.” diye devam etti.

OSD Başkanı Yenigün son olarak, “Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen tüm gerekleri yerine getirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin Covid-19 salgınını en hafif şekilde atlatmasını umuyor, Avrupa'nın da en kısa sürede normal hayata dönmesi ile birlikte bizim de ihracatımızın en kısa zamanda eski yüksek

seviyelerine ulaşmasını tüm kalbimizle diliyoruz.” dedi.