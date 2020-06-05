Türk şirketten otomotiv sektörü için akıllı bileklik!

Thread in Motion, yeni ürünü Skadi’yi piyasaya sundu. 8 farklı ülkeye ihracat yapan firma bu defa otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ürünüyle dikkat çekiyor. şirketin yeni ürünü olan akıllı bileklik, yalnızca pandemi değil, yeni normal döneminde de iş sağlığı ve güvenliğini bir üst noktaya taşıyacak özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Çalışanlar arasında 1,5 metrelik mesafeyi sürekli tarayan akıllı bileklik sayesinde yeni normalle hayatlarımıza dönmeye hazırlandığımız bugünlerde sosyal mesafe korunurken; ofis, atölye, servis gibi daha ufak çalışma alanlarından, plaza, fabrika gibi çok daha büyük topluluklara hitap edebilmeye hazır şekilde tasarlandı.

Akıllı bileklik ortak çalışma alanlarında temassız giriş ve çıkışlara olanak sağlarken, sıkça karşılaştığımız iş makinelerinde olası çarpışmaları önlüyor ve acil durumlarda toplanmayı kolaylaştırıyor.

Thread in Motion’un CEO’su Kadir Demircioğlu, bir teknoloji start-up şirketi olarak kurdukları TIM’in yeni ürünü Skadi’yi 50 ülkeye ihraç etmek istediklerini belirtti. “1 ayda çeşitli büyüklükteki sektör, kurum ve şirketlerden 10 binin üzerinde sipariş alan yeni akıllı bilekliğimiz ile insan sağlığı korurken, ihracat kanalları ile ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Hali hazırda otomotiv, perakende ve lojistik sektörlerinden çok sayıda markayla işbirliğimiz var. Bu bileklik sadece pandemi döneminde değil, hayat normale döndüğünde de iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda katma değer sağlayacak yepyeni bir ürün. Unutmamalıyız ki tek bir pozitif vaka tüm süreçleri durdurur. Skadi ile kesintisiz ve güvenilir bir operasyon için biz hazırız. Tek hedefimiz insan sağlığını korumak ve insan sağlığını koruyacak yeni çözümler üretmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz.” dedi.