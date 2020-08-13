Türkiye sanayisinden elektrikli araç platformu atağı

Toplam bütçesi 9,4 milyon euro olan MARBEL Projesi, geleceğin otomobilleri olarak kabul edilen akülü elektrikli araçlar ve plug-in (şarjlı) hibrit araçlar için ultra yüksek performanslı pillerin kitlesel pazar alımını hızlandırmak amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

TAM ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MOTORLU ARAÇLAR İÇİN…

Elektrikli araçlar geliştirilirken kullanılan pil teknolojileri ve pillerle birlikte kullanılan pil yönetim sistemleri bu araçların en önemli özellikleri olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde fonlanan MARBEL Projesi'nde de, geleceğin otomobilleri olarak kabul edilen akülü elektrikli araçlar ve plug-in (şarjlı) hibrit araçlar için ultra yüksek performanslı pillerin kitlesel pazar alımını hızlandırmak amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

PROJEDE 7 ÜLKEDEN 16 KURUM VAR

MARBEL Projesi için İspanyol menşeili EURECAT koordinatörlüğünde yapılanan konsorsiyumda ASAŞ'ın yanı sıra AVL, IDIADA, CRF (Fiat), Fraunhofer (IWU), SINTEF, FICOSA gibi önemli ortakların da bulunduğu toplam 7 ülkeden, 16 kurum yer alıyor. Kasım ayında başlanması öngörülen proje kapsamında elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemlerinin ağırlığında yüzde 20 azalma, 2018'de piyasada bulunan en iyi EV ile karşılaştırıldığında yüzde 25 daha kısa şarj süresi, 300 bir km'ye uzatılmış pil ömrü elde etme, termal yönetim konusunda önemli iyileştirmeler ve LCA (Yaşam döngüsü analizi) katkısının yüzde 20 olması hedefleniyor. 42 ay sürecek MARBEL Projesi'nde ASAŞ, 5 adet komple batarya taşıyıcı profili ile 4 adet mini housing profilinin üretimini gerçekleştirecek.

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ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “ARGE Bölümümüz ile gerek müşterilerimizin projelerinde gerekse uluslararası projelerde çözüm ortağı olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda aktif olarak dahil olduğumuz 4 Avrupa Birliği projemiz bulunuyor. ASAŞ olarak bu projede, elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemi geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Üreteceğimiz batarya taşıyıcı profilleri, otomotiv kullanımı için mukavemet ve çarpışma özelliklerini arttırmak üzere ekstrüzyon tekniği ile üretilecek ve kalite kontrol testlerini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.