Türkiye’de 1000 kişiye sadece 40 motosiklet düşüyor

Yaşanılan pandemi süreci ve sonrasında motosikletlerin hayatımızdaki yeri artacağa benziyor. Vergi artışı ve ilk 4 ayda satışlardaki düşüşe rağmen önümüzdeki günlerde özel araç tercihindeki artış motosiklet pazarında olumlu gelişmeler yaşatması bekleniyor. Çünkü hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan büyük artışlar, tüketicilerin 2 teker talebini artıracağa benziyor. Türkiye'de alım gücü ve büyük şehirlerde yaşanan trafik kaosu da buna eklenince motosikletler en büyük alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

COĞRAFİ VE MEVSİMSEL

Türkiye'de şu an hali hazırda 3 milyon 361 bin 339 adet motosiklet bulunuyor. Bu da toplam araç parkının yüzde 14.37'i anlamına geliyor. Yani Türkiye'de 1000 kişiye ortalamada 40,42 adet motosiklet düşüyor. Peki Türkiye'de illere göre durum nedir? İşte bu noktada EBS Danışmanlık, 1000 kişiye düşen motosiklet sayısını illere göre sıralayarak, motosikletin en çok ve en az olduğu 15 şehri belirlemiş. Kuşkusuz coğrafi şartlar ve mevsimsel etkiler motosiklet sayılarında etkili oluyor.

İSTANBUL VE ANKARA



Popüler tatil bölgelerini sınırları içinde bulunduran Muğla, 1000 kişiye 168 motosikletle ilk sırada yer alırken, 2. sırada Kilis, 3'üncü sırada ise Manisa yer alıyor. Listenin son sırasında Hakkari yer alırken, Bitlis, Muş ve Bingöl de en az motosiklet kullanılan iller olarak öne çıkıyor. Listede bulunmayan İstanbul’da 1000 kişiye 21,92, Ankara’da ise 9,46 adet motosiklet düşüyor.