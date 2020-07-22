Türkiye’de bulabileceğiniz en maceracı pikap!

Ford markasının Amerika’da satılan pikap modellerini bilmeyen yoktur. Hatta F-150 modeli dünyanın en çok satılan araçları arasında ilk sıralarda yer alır.

Markanın bu segmentteki başarısı da tabiî ki Amerika pazarındaki geri dönüşlerden ve geliştirmelerinden geliyor. Ancak Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde yüksek hacimli motorların yerine daha makul hacimde olan motorlar tercih ediliyor.

Ranger Raptor, markanın pikap segmentinde 2019 yılında giriş yaptı. Kardeşi Ranger’a göre daha vahşi olan ön tasarımı ve farklı motor ızgarası aracı görür görmez farklı bir şeyler olduğunu fark etmenize yol açıyor.

Raptor daha geniş ve sert duran görünümü, yaklaşma açısını arttıran siyah ve gri renkli ön tamponu ve sizi yutacakmış gibi olan motor ızgarasıyla ilk bakışta merhaba diyor.

Aracın yanına geçtiğiniz zaman ise alışkın olduğumuz jant ve lastikler yerine daha fazla off-road odaklı jantları ve dişli lastikleri hemen karşınıza çıkıyor. Standart olarak sunulan yüksek teknolojili arazi tipi lastikler, net sırt deseninin yanı sıra, daha uzun ömürlü diş derinliği ve fabrika çıkış standart lastiklere kıyasla yüzde 20 daha dayanıklı yan duvarlara sahip.

Ön ve arka kapının altında uzanan Raptor logolu basamak ise kapıyı açar açmaz gözünüze şık bir detay olarak çarpıyor. Yan profilde bir diğer dikkat çeken unsur ise aracın ismi olan Raptor’un arka kısıma doğru dev bir sticker ile konulması.

Raptor’un arkasına göz attığınızda ise yan kısımda yer alan sticker’ın bagaj kapağına sarktığını da fark ediyorsunuz.

Otomobilin içine göz attığınızda Ranger’a göre daha konforlu ve kullanıcıyı saran Raptor logolu spor koltuklar sizi karşılıyor. Direksiyonun altında, kapı eşiğinde ve birçok noktada Raptor’un imzası yer alıyor. Ancak gelen olarak Ranger ile ciddi farklılıklar yok diyebilirim.

Aracın ön konsolunun tam ortasına konumlandırılmış olan multimedya ekranı SNYC3 yazılımıyla geliyor ve 8 inç boyutunda.

Direksiyona yakından baktığınız zaman vites değiştirme kulakçıklarının olduğunu görüyorsunuz. Bu detaylarda Raptor’a spor bir araç ruhu katmış diyebilirim.

Vites kolunun hemen önünde ise diferansiyeli konfigüre edebileceğiniz düğmeler yer alıyor.

Pikap araçların en büyük sorunlarından biri arka koltuklarının rahatsız ve özellikle sırt kısımlarının dik olması. Ancak Raptor’un arka koltuğuna geçtiğinizde bu durumla pek fazla karşılaşmıyorsunuz. Bu farkıyla birlikte Raptor rakibi olan araçlarda kolayca ayrılıyor.

Böyle bir aracı şehir içinde kullanmak sizinde tahmininiz üzere oldukça zor. Bu yüzden aracın boyutlarından size bahsetmek istiyorum. Aracın uzunluğu 5363 mm, genişliği 2028 mm ve yüksekliği de 1873 mm boyutlarında.

Aks mesafesi 3220 mm olan Ranger Raptor’un yaklaşma açısı 32.5 derece, uzaklaşma açısı da 24/25 derece olarak belirtilmiş. Aracın boş ağırlığı da 2524 kg.

Gelelim Raptor’un motoruna. Ford bu aracında 2 litre EcoBlue dizel çift turbolu bir ünite kullanıyor. 10 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu motor 213 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Aracı kullandığım süre boyunca off-road kabiliyetlerinden ziyade şehir içi trafiğinde zaman geçirdim. Bu durumun sonucunda da tüketim 11.2 lt / 100 km seviyelerinde oldu.

Motorun gücü aslında Raptor için oldukça iyi seviyelerde ancak daha güçlü bir alternatifinin olmasını şahsen isterdim. Özellikle süspansiyon geometrisiyle rakiplerine göre daha konforlu ve daha fazla bir otomobil gibi sürüş vadeden bu aracın daha güçlü motorla yapabileceklerini tahmin bile edemiyorum.

Ranger Raptor‘ın süspansiyon sistemi en zorlu araziler için tasarlandı. Performans tipi 2,5″ Fox Racing tipi süspansiyon Ranger modeline kıyasla tekerleklere %30 daha fazla hareket imkanı tanıyor.

Trafik içerisinde herkes sizden çekiniyor, bir pikaptan çok kamyon ile geziyormuş gibisiniz. Test aracımızın Colorado Kırmızısı rengi de bakışları üzerine çekme işinde oldukça başarılıydı.

Ranger’ın Raptor versiyonundan satın almak isterseniz resmi fiyatını öğrenmek için bayilerden biriyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Marka tarafından resmi web sitesinde Raptor’un fiyatı ile alakalı bir açıklama ne yazık ki yok…