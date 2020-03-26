Türkiye’de de üretimine ara verecek!

Pirelli, İzmit’te bulunan tesislerinde hem normal kullanım hem de motorsporlarında kullanılması için lastik üretimi gerçekleştiriyor. Marka Corona virisü sebebiyle üretimine ticari araç lastik markası olan Prometeon’da ara vermişti. Şimdi ise Pirelli olarak üretime ara vereceklerini duyurdular.

Markadan gelen açıklama ise şu şekilde;

“Pirelli Türkiye olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ilgili gelişmeleri T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kuruluşların kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara paralel olarak çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, 1 – 12 Nisan tarihleri arasında İzmit'teki üretim operasyonlarımıza ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer yandan Pirelli'nin motor sporları programında global çapta kritik role sahip bulunan İzmit’teki üretim tesisimiz ve tüm iş birimlerimizde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanımızın rehberliğinde gerekli önlem ve aksiyonları almış bulunmaktayız.

Bu önlemlere paralel olarak, Pirelli Türkiye Genel Merkez ve fabrikada üretim operasyonları dışındaki çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli hazırlık ve testler tamamlanarak, 18 Mart itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçildi.”